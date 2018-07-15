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Магнитогорец на столбе стал главным героем Дня города
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Магнитогорец на столбе стал главным героем Дня города 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Житель Магнитогорска, забравшийся на фонарный столб, стал главным героем празднования Дня города.
Мероприятие прошло в субботу, 14 июля. По словам очевидцев, во время выступления группы «Рефлекс» парень залез на опру освещения и стал совершать на нём акробатические трюки.
«Наши устроили сабантуй, конкурс кто выше залезет на столб» — «Парень делал нереальные трюки, что сердце в пятки уходило, но ему аплодировали намного громче, чем „Рефлексу“, там вообще все забыли, что они выступают», — написали подписчики сообщества «Подслушано Магнитогорск» «ВКонтакте».
Однако сразу после того, как парень спустился, его забрали сотрудники полиции.
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