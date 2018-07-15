Где можно носить крестик

Подавляющее большинство верующих носят крест на шее, а точнее на груди. Между тем не все прихожане в силу различных причин (например, заболеваний) имеют возможность надеть шнурок или цепочку на шею. Что же делать в этом случае? И дозволяется ли церковью ношение креста в других местах?

Первые крестики

Примечательно, что верующие стали носить крест на груди далеко не сразу. Удивительно, но изначально христиане вообще никаких крестов на себя не надевали. Только некоторые пользовались обычными медальонами, на которых изображали Агнца или Распятие. Следует отметить, что крест стали почитать сразу после появления христианской религии. Об этом писал еще философ Тертуллиан, живший во II–III веках.

В III-IV веках крестики стали постепенно занимать свое место на груди приверженцев учения. Так, судя по дошедшим до наших дней документам Вселенского собора, проходившем в 787 году, главным вопросом которого являлось иконоборчество, нательные кресты носили мученики Прокопий и Орест, жившие еще в конце 200 — начале 300 годов.

Почему на груди?

Почему же христиане носят крест именно на груди, как говорят некоторые верующие, в районе солнечного сплетения? На этот вопрос священник Олег Моленко ответил так: «Никакого отношения к солнечному сплетению крест иметь не должен. Это смутные проявления оккультизма, по которому солнечное сплетение является важной энергетической точкой». По словам отца Олега, крест размещается на груди, так как именно там находится сердце.

В богослужебной литературе освящение нательного крестика называется «Благословение креста к ношению на персех». Перси — это устаревшее и книжно-церковное слово. Раньше им обозначали не только женскую, но и мужскую грудь («Толковый словарь» Ушакова). Никаких других мест, кроме груди, для ношения креста в религиозных текстах не упоминается.

В кармане

В процессе обряда крещения крестик на шнурке или цепочке обычно сразу надевают на шею прихожанина, и тот с тех пор без веских на то причин уже его не снимает. Но как быть, если в силу каких-либо обстоятельств ношение креста на груди не представляется возможным? К примеру, оборвалась цепочка? Священник Дионисий Свечников прокомментировал подобную ситуацию так: крест не стоит прикреплять к наручному (или ножному) браслету или к серьге. Свечников считает, что совсем непринципиально находится ли крест на веревочке или просто прикреплен булавкой к рубашке, главное чтобы он был как можно ближе к сердцу.