До какого века русские ходили в чалмах

Тюрбан обычно ассоциируется у нас с восточной культурой. А между тем одно время он являлся одним из традиционных головных уборов на Руси.

Что такое тюрбан?

Тюрбан представляет собой кусок ткани, обмотанный вокруг головы. Этот головной убор особенно распространён у народов Азии, Северной Африки, Аравийского полуострова. Как правило, тюрбан наматывают на тюбетейку, феску или шапку, хотя у представителей шиитского духовенства принято надевать тюрбан на голую голову. Тюрбан также нередко называют чалмой, хотя некоторые знатоки считают, что между ними есть определённые отличия.

Ава Гарднер и В XVII столетии мода на тюрбаны пришла в Западную Европу. Сначала их носили лишь представители знати, затем тенденция распространилась и среди других сословий. Женщины надевали по парадным случаям тюрбаны, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Тюрбан носили французская королева Мария Антуанетта, актрисы Грета Гарбо Барбара Стрейзанд . Сегодня данный головной убор порой можно увидеть на светских персонах и звездах шоу-бизнеса.

Русские в чалмах

А теперь перенесемся в Россию. На иконе «Ксения с житием», датируемой 1551 годом и хранящейся в Троице-Сергиевой Лавре, изображены трое юношей в богатых одеждах. На голове у каждого — увенчанная пером чалма. В книге Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (1576) есть несколько гравюр, изображающих приём на Руси иностранных послов.

На головах великого князя и русских сановников — тюрбаны с перьями. На заднем плане видна группа казаков, также с чалмами на головах. На немецкой гравюре из приложения к «Гамбургской газете» 1671 года изображен легендарный разбойничий атаман Степан Разин в парадной чалме.

В книге француза Аллана Мале «Описание Вселенной, содержащее различные схемы Мира» (1683) мы видим ещё одну гравюру, к которой дается следующее описание: «Панорама Москвы, нарисованная из Замоскворечья, два средних фрагмента показывают части кремлевской территории у Никольского и Архангельского соборов».

На картинке пизображены шесть московитов в длинных русских кафтанах, вооруженных луками, саблями и мушкетами, и на головах у всех опять же чалмы. Кстати, головные уборы русских бояр очень напоминают османские тюрбаны.

Когда появились тюрбаны на Руси?

Можно предположить, что обычай носить тюрбан или чалму зародился на Руси в период татаро-монгольского ига, ведь русские очень многое переняли от татар. Однако некоторые источники, в частности, «Этимологический словарь русского языка», указывают, что само слово «чалма» («челма») произошло от древнеславянского «чело» (лоб) и означает «нечто на челе». И носить ее на Руси начали еще в дохристианскую эпоху. Она прекрасно защищала от жары, холода и пыли, ее было удобно стирать.

Особенно популярна была чалма среди высшей знати, придворных и воинов. Известно, что её носили Василий III и Иван Грозный . Не исключено, что именно от слова «чалма» произошло и слово «шлем» («шелом»). Даже Пётр I на одном из портретов изображен в чалме и с ятаганом.

Впрочем, в XVII веке русская мода на ношение тюрбана или чалмы несколько «отошла», в основном эти головные уборы сохранились только в казачьей среде.

Кто у кого позаимствовал обычай ношения тюрбана — вопрос спорный. Авторы ряда трактатов по альтернативной российской истории Носовский и Фоменко считают, что это от русских тюркские народы унаследовали данную традицию.

Но утверждать, что тюрбан придумали именно на Руси, нельзя — для этого требуются более весомые доказательства, чем изображения на средневековых гравюрах. Возможно, традиция носить этот головной убор возникла ещё в глубокой древности, когда контакты между славянскими и соседними кочевыми племенами являлись куда более тесными, чем в позднейшую эпоху Средневековья.