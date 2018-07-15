Инна Воловичева призналась в плохом поведении

Бывшая участница «Дома 2» отправила дочь на лето к бабушке и сообщила о некоторых переменах в своей жизни.

Оставшись вдвоем, Инна и ее супруг решили конкретно расслабиться. Воловичева рассказала о проведенном вечере без ребенка. Муж и жена весь вечер катались по Москве с громко включенными в машине матерными песнями Сергея Шнурова . Вернувшись домой, Инна нарушила диету, выпив немного сухого вина. Девушка заметила, что спиртное позволяет себе в очень редких случаях из-за рабочей занятости. Дочь Воловичевой прогостит у бабушки в Белгороде целых 3 недели. По словам Инны, они с мужем посвятят это время небольшому хулиганству.

Подписчики пожелали звезде реалити шоу хорошо повеселиться: «Я думаю, чего это нас с сестрой на все лето отправляли к бабушке в деревню, чтоб попить винца и отдохнуть. Выросла, так же сделала бы! Веселого отдыха!».