Ещё
Инна Воловичева призналась в плохом поведении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инна Воловичева призналась в плохом поведении 

Russianshowbiz.info 26 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая участница «Дома 2» отправила дочь на лето к бабушке и сообщила о некоторых переменах в своей жизни.
Оставшись вдвоем, Инна и ее супруг решили конкретно расслабиться. Воловичева рассказала о проведенном вечере без ребенка. Муж и жена весь вечер катались по Москве с громко включенными в машине матерными песнями Сергея Шнурова. Вернувшись домой, Инна нарушила диету, выпив немного сухого вина. Девушка заметила, что спиртное позволяет себе в очень редких случаях из-за рабочей занятости. Дочь Воловичевой прогостит у бабушки в Белгороде целых 3 недели. По словам Инны, они с мужем посвятят это время небольшому хулиганству.
Подписчики пожелали звезде реалити шоу хорошо повеселиться: «Я думаю, чего это нас с сестрой на все лето отправляли к бабушке в деревню, чтоб попить винца и отдохнуть. Выросла, так же сделала бы! Веселого отдыха!».
Russianshowbiz.info: последние новости
Арнольд Шварценеггер готовится попасть в книгу рекордов Гиннесса Ирина Шейк поделилась подробностями личной жизни Ирена Понарошку прошла генетический тест
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Как менялся эталон идеального мужского тела8
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца5
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение