Эшли Грин провела медовый месяц на нудистском пляже

Актриса, известная многим по роли Элис Каллен в саге «Сумерки», лишь несколько дней назад сочеталась браком с бойфрендом Полом Хури после 5-лених отношений.

Медовый месяц супруги провели в необычном месте.

Влюбленная пара решила отдохнуть от повседневности на Гавайских островах. 31-летняя актриса поделилась с фанатами снимком, сделанным на песчаном пляже. Эшли сидит спиной к фотографу и смотрит на океан. Одежда на девушке отсутствует. Грин прокомментировала снимок: «Благодаря ему я становлюсь дикой и свободной».

Публичное обнажение запрещено на большинстве пляжей штата Гавайи. Но есть несколько побережий, где местные жители и туристы могут позволить себе отдых без одежды. На фотографию Грин попали два мужчины, стоящие вдалеке. На незнакомцах надеты шорты. Эшли пояснила: «Одежда не обязательна. Мы предпочли остаться без нее».