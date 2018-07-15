Эшли Грин провела медовый месяц на нудистском пляже 

Актриса, известная многим по роли Элис Каллен в саге «Сумерки», лишь несколько дней назад сочеталась браком с бойфрендом Полом Хури после 5-лених отношений.
Медовый месяц супруги провели в необычном месте.
Влюбленная пара решила отдохнуть от повседневности на Гавайских островах. 31-летняя актриса поделилась с фанатами снимком, сделанным на песчаном пляже. Эшли сидит спиной к фотографу и смотрит на океан. Одежда на девушке отсутствует. Грин прокомментировала снимок: «Благодаря ему я становлюсь дикой и свободной».
Публичное обнажение запрещено на большинстве пляжей штата Гавайи. Но есть несколько побережий, где местные жители и туристы могут позволить себе отдых без одежды. На фотографию Грин попали два мужчины, стоящие вдалеке. На незнакомцах надеты шорты. Эшли пояснила: «Одежда не обязательна. Мы предпочли остаться без нее».
Грин и Хури устроили скромную свадьбу 6 июля в присутствии членов семьи и близких друзей. Со стороны невесты на празднике присутствовали некоторые знаменитости: Роберт Паттинсон, Аарон Пол, Эван Росс, Джош Дюамель.