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Этот маленький мальчик с нетерпением ходил по магазинам с мамой. Но тогда произошло это!
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Этот маленький мальчик с нетерпением ходил по магазинам с мамой. Но тогда произошло это! 

Карельские вести 1 час назад
Сегодня я стояла в длинной очереди в магазине JoAnn Fabric будучи очень уставшей и уже на взводе. Передо мной было два человека и много позади меня, и только один продавец. Вторая дама в очереди была с четырехлетним сыном в тележке, который видимо уже тоже очень устал и явно был готов покончить с покупками. Мне стыдно сказать, но я внутренне застонала; я слишком устала, чтобы выслушивать истерики плаксивого мальчика.
Но внезапно женщина, которая была первой в очереди, обернулась и искренне улыбаясь, обратилась к маме с сыном: «О, мишки Гамми!», — воскликнула она, указывая на мешок сладостей, который держал мальчик. «Я люблю желтые! А какие твои любимые?» Она была настолько теплой и доброжелательной, что мальчик сразу улыбнулся и ответил: «Мне нравятся зеленые», — сказал он смущенно. Они вели оживленный разговор о конфетах, и их позитивный настрой постепенно распространялся на всю очередь. Я тоже начала улыбаться. Я посмотрела на очередь позади меня и там все тоже улыбались. Когда наступила очередь милой дамы, она пропустила маму с сыном. «Вы идите», — сказала она с улыбкой. Благодарная мама толкнула тележку к кассе, будучи в превосходном настроении.
«Это было так мило с вашей стороны», — сказала я и улыбнулась ей.
«Ах, ну, это меньшее, что я могла сделать!», — рассмеялась она, — «мальчик очень хороший, но он просто очень устал.» Затем ее лицо приняло задумчивый вид, когда она смотрела на них. «Мой сын ушел…», — мягко сказала она…
«Что?!», — я посмотрел ей в глаза, она была очень серьезной.
«Возможно, если бы я…», — тихо добавила она. Затем она легко тряхнула головой, и перевела разговор к веселым замечаниям о прелестном четырехлетнем клиенте.
Когда мама и мальчик пошли уже к выходу, она помахала им весело и сказала: «До свидания, друг! Обязательно ешь желтые!», — и прошла к кассе. Я обернулась и увидела, как вся очередь позади меня улыбалась.
Эта женщина, несла в себе скрытую боль, но она вернула радость, сострадание и доброту всем вокруг нее. Мы можем учиться на ее примере.
Карельские вести: последние новости
Его жена была очень больна, и ему пришлось делать все домашние дела. Но то, что он сказал потом – бесценно! Минимум квадратных метров, максимум красоты: выбираем вьющиеся растения для садового участка Ее сын аутист был опустошен, когда в McDonalds не было игрушки, которую он хотел. Но то, что сделала официантка – достойно уважения!
Женский форум
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