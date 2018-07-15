Этот маленький мальчик с нетерпением ходил по магазинам с мамой. Но тогда произошло это!

Сегодня я стояла в длинной очереди в магазине JoAnn Fabric будучи очень уставшей и уже на взводе. Передо мной было два человека и много позади меня, и только один продавец. Вторая дама в очереди была с четырехлетним сыном в тележке, который видимо уже тоже очень устал и явно был готов покончить с покупками. Мне стыдно сказать, но я внутренне застонала; я слишком устала, чтобы выслушивать истерики плаксивого мальчика.

Но внезапно женщина, которая была первой в очереди, обернулась и искренне улыбаясь, обратилась к маме с сыном: «О, мишки Гамми!», — воскликнула она, указывая на мешок сладостей, который держал мальчик. «Я люблю желтые! А какие твои любимые?» Она была настолько теплой и доброжелательной, что мальчик сразу улыбнулся и ответил: «Мне нравятся зеленые», — сказал он смущенно. Они вели оживленный разговор о конфетах, и их позитивный настрой постепенно распространялся на всю очередь. Я тоже начала улыбаться. Я посмотрела на очередь позади меня и там все тоже улыбались. Когда наступила очередь милой дамы, она пропустила маму с сыном. «Вы идите», — сказала она с улыбкой. Благодарная мама толкнула тележку к кассе, будучи в превосходном настроении.

«Это было так мило с вашей стороны», — сказала я и улыбнулась ей.

«Ах, ну, это меньшее, что я могла сделать!», — рассмеялась она, — «мальчик очень хороший, но он просто очень устал.» Затем ее лицо приняло задумчивый вид, когда она смотрела на них. «Мой сын ушел…», — мягко сказала она…

«Что?!», — я посмотрел ей в глаза, она была очень серьезной.

«Возможно, если бы я…», — тихо добавила она. Затем она легко тряхнула головой, и перевела разговор к веселым замечаниям о прелестном четырехлетнем клиенте.

Когда мама и мальчик пошли уже к выходу, она помахала им весело и сказала: «До свидания, друг! Обязательно ешь желтые!», — и прошла к кассе. Я обернулась и увидела, как вся очередь позади меня улыбалась.

Эта женщина, несла в себе скрытую боль, но она вернула радость, сострадание и доброту всем вокруг нее. Мы можем учиться на ее примере.