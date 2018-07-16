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Александр Маршал рассказал о фиктивном браке
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Александр Маршал рассказал о фиктивном браке 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Александр Маршал, появившись в студии «Честное слово», рассказал ведущему Юрию Николаеву о своей личной жизни.
Как известно, артист был женат трижды, но не многим известно, что первый брак он заключил по расчету. Маршалу была нужна прописка, которую он получил, договорившись с одной женщиной о фиктивном браке. В итоге с первой супругой он прожил под одной крышей достаточно долгое время. Молодые люди, неожиданно для себя, влюбились друг в друга, но вместе прожить до старости им было не суждено.
Причиной расставанию послужило постоянно вмешательство избранницы Александра в его личное пространство.
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