Александр Маршал рассказал о фиктивном браке

Как известно, артист был женат трижды, но не многим известно, что первый брак он заключил по расчету. Маршалу была нужна прописка, которую он получил, договорившись с одной женщиной о фиктивном браке. В итоге с первой супругой он прожил под одной крышей достаточно долгое время. Молодые люди, неожиданно для себя, влюбились друг в друга, но вместе прожить до старости им было не суждено.

Причиной расставанию послужило постоянно вмешательство избранницы Александра в его личное пространство.