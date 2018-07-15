Фиктивный брак Александра Маршала обернулся для него настоящей влюбленностью

61-летний Александр Маршал был женат трижды. С первой женой, как признался в программе Николаева певец, он оформил отношения по необходимости. В советское время только заключив фиктивный брак можно было получить прописку. Однако отношения, начавшиеся по договоренности, переросли в нечто большее.

«Первый брак у меня был по необходимости. Чтобы в советское время получить прописку, необходимо было заключить фиктивный брак. Мы договорились с одной из женщин, что будем жить фиктивно, но стали жить эффективно! Как-то получилось у нас так. Причем мы жили вместе много лет», — вспомнил Александр Маршал.

Сейчас артист живет с Кариной Нугаевой, которая младше артиста на 36 лет. Обоих этот факт не смущает. Маршал говорит, что между ними возникла химия.

Напомним, помимо трех браков, у Александра Маршала был долгий роман с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручкой. Но до брака дело. не дошло. Сейчас Ручка воспитывает сына от другого мужчины.