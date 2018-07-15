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Алла Михеева посадила собаку в бутылку
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Алла Михеева посадила собаку в бутылку 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В адрес телеведущей в последнее время поступает много вопросов о том, почему ее любимый пес Шнапс носит на себе 9-литровую бутылку.
Алла рассказала о вынужденной мере по использованию такого импровизированного воротника вместо специализированного, так как последний оказался слишком мягким и не справлялся с поставленной задачей. Питомец Михеевой — французский бульдог. Главная проблема этой породы — выпадающие слезные железы. На днях Шнапсу сделали операцию по коррекции дефекта. Железы не удалили, что раньше было довольно распространено, а просто подшили к мышцам.
По словам Аллы, пес отлично перенес эту хирургическую манипуляцию под общим наркозом. С момента операции прошло уже больше недели, поэтому Михеева посчитала, что вскоре Шнапс избавится от необычного воротника. Поклонники телеведущей пожелали бульдогу скорейшего выздоровления. Некоторые с юмором отнеслись к его новому аксессуару, прокомментировав снимок Шнапса, сидящего у накрытого стола: «А я думала, это у него какой-то праздник и наряд такой с капюшоном», «Когда столько вкусного, а ты на диете».
Всем привет). Очень много получила вопросов, почему Шнапс в 9-литровой бутылке. У нашей породы собак (французский бульдожка) есть особенность, мышцы слабо держат слезные железы. Раньше их вырезали, потому что думали, что это грыжа. Потом выяснилось, что этого делать нельзя. И слезную железу подшивают к мышце. Собственно, у нашего Шнапсика, была операция на глаза, под общим наркозом, прошла успешно. 🤗Почему 9-литровый бутылка, а не красивый воротник, потому что Шнапс активный и воротник был для него слишком мягкий и он все равно мог расчесать глаз 👁. Сегодня еду к врачу и, надеюсь, Шнапс избавится от него навсегда. 🙏 Надо отдать должное, он стойко отходил в нем 10 дней. #любимыйшнапс #шнапсвамвленту #шнапсоидP. s. А с какими проблемами у домашних животных сталкивались Вы?
Публикация отАлла Михеева (@allamikheeva)
13 Июл 2018 в 6:14PDT
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