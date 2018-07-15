Ее сын аутист был опустошен, когда в McDonalds не было игрушки, которую он хотел.

Мой сын Лейф, страдает аутизмом. Он очень придирчив к еде и если зацикливается на чем-нибудь, то очень долгое время не может об этом забыть.

Однажды, услышав, как его друг в школе, любит игрушки из McDonalds , я знала, что в итоге нас ждет поход в McDonalds за такими же игрушками. Так что через несколько недель мы отправились на поиски игрушек. Мы сделали заказ и спросили о желанной команде Titans игрушек, которые были выставлены на витрине кафе. Но официантка сказала, что они уже закончились, теперь у них шли в подарок игрушки Бэтмена. Лейф был опустошен.

Я объяснила официантке, почему это было так важно для Лейфа, и что он говорил об этих игрушках неделями напролет. Прекрасная молодая девушка услышала меня и поняла. Она спросила у менеджера, может ли она забрать последний экземпляр с витрины и отдать его Лейфу?. Ей пришлось убеждать менеджера около 15-20 минут, но ей все таки удалось достать игрушку для моего сына. Он был в восторге и играл с ними в течение нескольких часов! Макдональдс, я надеюсь, Вы знаете, как Вам повезло иметь такую милую женщину среди ваших сотрудников, которая проявляет особую заботу о своих клиентах.

Спасибо, официантке с McDonalds на пересечении 10-ой и школы для девочек в Спидвее. Эти простые игрушки из хэппи мил так много значат для нас! Ваши усилия были выражением настоящей любви и заботы!