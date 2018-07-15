Минимум квадратных метров, максимум красоты: выбираем вьющиеся растения для садового участка

Во все времена вьющиеся растения, обладающие высокой декоративностью благодаря пышному цветению или густой эффектной листве, пользовались особой любовью владельцев загородных домов и приусадебных участков. Не потеряли они своей популярности и в наши дни. Вьющиеся растения являются отличным украшением садового участка любого размера и стиля, главное — правильно подобрать подходящие виды растений и выбрать для них наиболее выигрышное место. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать вьющиеся растения для своего загородного участка.

Одним из главных преимуществ вьющихся растений является возможность использовать их для вертикального озеленения садового участка, что позволяет создать неповторимую красоту и уют даже на небольших территориях. Даже если вы предпочитаете эстетике практичность и используете свой участок преимущественно для выращивания фруктов, овощей, ягод и пряных трав, вы всегда можете выделить совсем небольшую площадь для того, чтобы посадить на ней вьющиеся растения и поставить для них вертикальную опору. Таким образом, вы сможете радовать гостей и близких свежими продуктами с собственного огорода, делать любимые заготовки на зиму, не принося при этом в жертву визуальную привлекательность своей дачной территории. Кроме того, именно вьющиеся растения как нельзя лучше помогают декорировать неприглядные фасады хозяйственных построек и сооружений, значительно улучшив тем самым внешний вид садового участка. К тому же, большинство вьющихся растений довольно неприхотливы в уходе и потребуют от вас минимум усилий по поддержанию красоты в зоне своего произрастания.

Все вьющиеся растения делятся на однолетние и многолетние виды. Кроме того, выделяют разновидности вьющихся растений по типу необходимой для них опоры:

— лазающие;

— цепляющиеся;

— опирающиеся;

— полулианы.

Рассмотрим подробнее каждый тип и примеры относящихся к нему растений.

Лазающие растения потребуют от вас наименьших усилий по выращиванию и уходу, ведь им не нужна специально созданная опора — они прекрасно «взбираются» вверх по стене, облицованной кирпичом, либо натуральным или искусственным камнем. Наиболее известные представители этого типа — девичий виноград, плющ, гортензия черешковая, кампсис. Все эти растения являются многолетними и не требуют какого-то особого ухода, разве что на зимний период корни растений лучше прикрыть лапником или мульчей. Как и большинство многолетних растений, лазающие лианы растут довольно долго, поэтому не стоит ждать от них чересчур пышной зелени и цветов уже в первый год после посадки. Наиболее быстро из всех лазающих растений набирает рост и массу кампсис — всего за пару-тройку лет он становится пышным вертикальным ковром с необычными цветами оранжевых оттенков.

Цепляющиеся растения нуждаются в минимальной опоре — для них прекрасно подойдет натянутая проволока, леска или тонкая сетка, главное, чтобы они могли зацепиться за нее своими усиками. К цепляющимся растениям относят душистый горошек, ампелопсис (виноградовник), амурский виноград, дикий огурец. Кроме душистого горошка и некоторых видов дикого огурца цепляющиеся растения также являются многолетними. Однако, если вы хотите максимально быстро и эффектно декорировать свой садовый участок — присмотритесь к однолетникам. К примеру, душистый горошек — прекрасный способ за один сезон декорировать беседку или патио в стиле прованс. Оттенки его изящных соцветий варьируются от чисто-белого до красок темных сортов гиацинта, а нежный аромат сделает пребывание в такой беседке действительно расслабляющим и очень приятным. Душистый горошек также подходит для декорирования фасадов и зонирования пространства участка с помощью шпалер или арочных конструкций, важно лишь учитывать, что он предпочитает затененные участки.

Для опирающихся вьющихся растений обязательным условием является наличие опоры, что без труда можно увидеть в названия этого типа. Опорой для них может стать шпалера, пергола или арка, которую они смогу обвивать, забираясь по конструкции высоко вверх. Из всех растений этого типа наибольшей популярностью пользуются обыкновенный и японский хмель, клематис, ипомея, глициния, а также некоторые виды декоративной фасоли и жимолости. Быстрый способ декорировать участок опирающимися растениями — посадка однолетников, таких как декоративная фасоль, ипомея или японский хмель. При всей своей декоративности и богатстве оттенков, следует учитывать, что ипомея — ядовитое растение, поэтому ее не стоит сажать вблизи от детских игровых зон и в пределах досягаемости маленьких исследователей. Декоративная фасоль, напротив, является не только украшением сада (впрочем, довольно-таки скромным по сравнению с более яркими «коллегами»), но также позволяет собирать неплохой урожай.

Одно из наиболее ярких многолетних опирающихся растений — клематис. Разные сорта клематиса отличаются друг от друга формой цветов, которые обладают множеством различных оттенков — от нежно-розового до темно-фиолетового и украшают дачную территорию на протяжении всего летнего периода. Клематис следует сажать на солнечной стороне, беречь от сильного ветра, регулярно подкармливать, аккуратно подвязывать его плети к вертикальным опорам и укрывать корни на зимний период.

Полулианы необходимо обеспечивать надежными опорами (шпалерами или перголами) и тщательным образом бережно прикреплять к ним побеги растений. Из растений этого типа наиболее декоративными являются плетистые розы, а ежевика позволит вам в середине лета насладиться вкусом свежих ягод. Плетистые розы очень востребованы садоводами при декорировании арок, колонн и ограждений, так как способны достигать до 4-5 метров в высоту и отнюдь не капризны в уходе. Посадите их на солнечной стороне участка и обеспечьте умеренный полив — и вьющиеся розы будут радовать вас своей красотой и ароматом все теплое время года. Иногда им необходим отдых, после чего они возобновляют цветение с новыми силами.

Выбирая вьющиеся растения для своего садового участка, учитывайте индивидуальные особенности территории: количество солнечного света, затененность, сквозняки, увлажненность почвы. Если вы хотите тратить на уход за садом минимум усилий и готовы ждать несколько лет — стоит отдать предпочтение многолетним растениям. Если же вы, наоборот, любите эксперименты и быстрый результат — тогда ваш выбор стоит остановить на эффектных однолетниках. В любом случае, внимательно отнеситесь к необходимым опорам для растений (чтобы они без труда выдерживали их вес) и подбирайте цветущие лианы или полулианы в соответствии с общей стилистикой вашего сада: нежные цветущие растения больше подходят для романтичной обстановки, в то же время для некоторых современных стилей оптимальным будет выбор растений с пышной листвой экзотических оттенков.