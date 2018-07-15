Его жена была очень больна, и ему пришлось делать все домашние дела. Но то, что он сказал потом — бесценно!

Моя жена болела и лежала в постели с пятницы. Воскресенье у нас день уборки в доме. Мы обычно делали ее вместе, хотя я признаю, что она делала большую часть уборки.

Она чувствовала себя плохо всю неделю, и я решил помочь ей и принялся за работу сам.

Я убрал в холодильнике, там было тонна просроченных продуктов.

Перемыл всю посуду, которая была в раковине. Выбросил 8 мешков мусора. Пропылесосил и запустил стирку.

Потом я пошел в продуктовый магазин (я обычно это делаю, но она всегда дает мне список.)

Потом я начал готовить ужин (я обычно делаю это, так или иначе).

Утром я решил отвести ее к врачу, а потом пошел на работу.

Вечером я забрал нашего 12 летнего сына из школы, а он, оказалось, тоже заболел. Я надеялся, что он мог бы помочь мне или, по крайней мере, составить мне компанию.

Ужин в духовке, но еще надо помыть посуду…

Еще есть стирка и еще несколько дел, которые надо сделать до конца дня, а мне уже хочется плакать…

Я не знаю, как моя жена делает так много и с улыбкой на лице!