Моя жена болела и лежала в постели с пятницы. Воскресенье у нас день уборки в доме. Мы обычно делали ее вместе, хотя я признаю, что она делала большую часть уборки.
Она чувствовала себя плохо всю неделю, и я решил помочь ей и принялся за работу сам.
Я убрал в холодильнике, там было тонна просроченных продуктов.
Перемыл всю посуду, которая была в раковине. Выбросил 8 мешков мусора. Пропылесосил и запустил стирку.
Потом я пошел в продуктовый магазин (я обычно это делаю, но она всегда дает мне список.)
Потом я начал готовить ужин (я обычно делаю это, так или иначе).
Утром я решил отвести ее к врачу, а потом пошел на работу.
Вечером я забрал нашего 12 летнего сына из школы, а он, оказалось, тоже заболел. Я надеялся, что он мог бы помочь мне или, по крайней мере, составить мне компанию.
Ужин в духовке, но еще надо помыть посуду…
Еще есть стирка и еще несколько дел, которые надо сделать до конца дня, а мне уже хочется плакать…
Я не знаю, как моя жена делает так много и с улыбкой на лице!