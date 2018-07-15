Ещё
Его жена была очень больна, и ему пришлось делать все домашние дела. Но то, что он сказал потом — бесценно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Его жена была очень больна, и ему пришлось делать все домашние дела. Но то, что он сказал потом — бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Моя жена болела и лежала в постели с пятницы. Воскресенье у нас день уборки в доме. Мы обычно делали ее вместе, хотя я признаю, что она делала большую часть уборки.
Она чувствовала себя плохо всю неделю, и я решил помочь ей и принялся за работу сам.
Я убрал в холодильнике, там было тонна просроченных продуктов.
Перемыл всю посуду, которая была в раковине. Выбросил 8 мешков мусора. Пропылесосил и запустил стирку.
Потом я пошел в продуктовый магазин (я обычно это делаю, но она всегда дает мне список.)
Потом я начал готовить ужин (я обычно делаю это, так или иначе).
Утром я решил отвести ее к врачу, а потом пошел на работу.
Вечером я забрал нашего 12 летнего сына из школы, а он, оказалось, тоже заболел. Я надеялся, что он мог бы помочь мне или, по крайней мере, составить мне компанию.
Ужин в духовке, но еще надо помыть посуду…
Еще есть стирка и еще несколько дел, которые надо сделать до конца дня, а мне уже хочется плакать…
Я не знаю, как моя жена делает так много и с улыбкой на лице!
Карельские вести: последние новости
Минимум квадратных метров, максимум красоты: выбираем вьющиеся растения для садового участка Этот маленький мальчик с нетерпением ходил по магазинам с мамой. Но тогда произошло это! «Я не хочу заниматься сексом с женой»: почему мужчины теряют сексуальное желание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених45
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Как менялся эталон идеального мужского тела8
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Наболело: «На коленях ползал — прости»12
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение