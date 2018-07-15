Жителей Тюмени приглашают на семейную вечеринку в стиле 80-х

В Тюмени 20 июля в мультицентре «Моя территория» пройдет грандиозная семейная вечеринка в стиле 80-х.

Праздничное настроение гостям в этот вечер создадут музыкальные хиты 80-х годов, игры в настольный теннис и гигантский тетрис-лего, прыжки через резиночку, дискотека, а также конкурсы и призы.

Кроме того, на вечеринке можно будет сделать памятные фотографии на тематической фотозоне, выпить ароматные напитки и попробовать сладкие лакомства.

Использовано фото с сайта: dekorprazdnik.ru.

Начало в 19:00. Вход свободный.