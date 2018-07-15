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Жителей Тюмени приглашают на семейную вечеринку в стиле 80-х
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Жителей Тюмени приглашают на семейную вечеринку в стиле 80-х 

Уральский меридиан 54 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени 20 июля в мультицентре «Моя территория» пройдет грандиозная семейная вечеринка в стиле 80-х.
Праздничное настроение гостям в этот вечер создадут музыкальные хиты 80-х годов, игры в настольный теннис и гигантский тетрис-лего, прыжки через резиночку, дискотека, а также конкурсы и призы.
Кроме того, на вечеринке можно будет сделать памятные фотографии на тематической фотозоне, выпить ароматные напитки и попробовать сладкие лакомства.
Использовано фото с сайта: dekorprazdnik.ru.
Начало в 19:00. Вход свободный.
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