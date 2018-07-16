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Россиянка решила остаться в Китае и порвала загранпаспорт
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Россиянка решила остаться в Китае и порвала загранпаспорт 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Жительница Уфы, уехавшая на отдых в Китай, решила не возвращаться на родину и демонстративно порвала свой загранпаспорт. Процесс уничтожения документа она сняла на видео и выложила в интернет.
На кадрах видно, как девушка вырывает из паспорта страницы под одобрительные возгласы своей подруги:
Девушки уехали в Китай ещё в мае, однако на что они живут в чужой стране, остаётся загадкой, сообщает портал bash.news.
Впрочем, при желании, они всё равно смогут вернуться домой. Временный документ для выезда можно получить в посольстве, а уже по возвращении на родину сдать документы на оформление нового загранпаспорта. А вот за его умышленную порчу придётся заплатить штраф в 300 рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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