Россиянка решила остаться в Китае и порвала загранпаспорт

Жительница Уфы, уехавшая на отдых в Китай, решила не возвращаться на родину и демонстративно порвала свой загранпаспорт. Процесс уничтожения документа она сняла на видео и выложила в интернет.

На кадрах видно, как девушка вырывает из паспорта страницы под одобрительные возгласы своей подруги:

Девушки уехали в Китай ещё в мае, однако на что они живут в чужой стране, остаётся загадкой, сообщает портал bash.news.

Впрочем, при желании, они всё равно смогут вернуться домой. Временный документ для выезда можно получить в посольстве, а уже по возвращении на родину сдать документы на оформление нового загранпаспорта. А вот за его умышленную порчу придётся заплатить штраф в 300 рублей.