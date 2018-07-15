Советы: на что обратить внимание при выборе рюкзака

Заплечный вещевой мешок идеально подойдет для использования в городе.

Когда у вас будет приличный рюкзак, вам не нужно будет думать о покупке нового в течение очень долгого времени. И как только вы выбрали идеальный рюкзак, его можно сразу же носить. К примеру, женские и мужские городские рюкзаки марок «Канкен», «Антивор» и «Свисгир» сегодня можно купить через Интернет.

При выборе размера рюкзака необходимо учитывать два фактора: длина торса и вместимость. Измерьте расстояние от плеч до бедер в дюймах (эту единицу часто используют производители рюкзаков). Плечевой ремень должен быть комфортным. В описании рюкзаков обычно перечисляют диапазон длины туловища. Также неплохо надеть рюкзаки непосредственно в магазине.

Производители обычно измеряют вместимость рюкзаков в литрах. Путешествующие туристы выбирают рюкзак вместимостью где-то между 40 и 80 литрами. Опять же, лучше всего пойти в магазин, чтобы примерить размер рюкзака на себе. Вам не нужно что-то смехотворно большое.

Хорошо иметь по крайней мере полу-водостойкий материал рюкзака, чтобы ваша одежда не промокла.

Нет ничего более неприятного, чем быть неспособным найти вещи в вашем рюкзаке. Чтобы организовать хранение вещей более грамотно, возьмите рюкзак с большим количеством отсеков.

Чтобы распределить вес равномерно на спине, для большей комфортности, упаковывайте более тяжелые предметы в середине, в ближайшем месте к вашей спине.

Совет: упаковывайте одежду в пластиковые пакеты, чтобы держать их в отдельности, это позволит находить их значительно легче.

Вы можете купить рюкзак с внутренней рамой, которая представляет собой опорные стержни, или внешней — обычно это арочный пластиковый каркас. Последний дает подвеску рюкзаку, что делает его более удобным при ходьбе. Это также позволяет воздуху попадать в пространство между рюкзаком и спиной, чтобы лишний раз не вспотеть.