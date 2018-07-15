Ещё
Советы: на что обратить внимание при выборе рюкзака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Советы: на что обратить внимание при выборе рюкзака 

Prim.News 40 минут назад
Заплечный вещевой мешок идеально подойдет для использования в городе.
Когда у вас будет приличный рюкзак, вам не нужно будет думать о покупке нового в течение очень долгого времени. И как только вы выбрали идеальный рюкзак, его можно сразу же носить. К примеру, женские и мужские городские рюкзаки марок «Канкен», «Антивор» и «Свисгир» сегодня можно купить через Интернет.
При выборе размера рюкзака необходимо учитывать два фактора: длина торса и вместимость. Измерьте расстояние от плеч до бедер в дюймах (эту единицу часто используют производители рюкзаков). Плечевой ремень должен быть комфортным. В описании рюкзаков обычно перечисляют диапазон длины туловища. Также неплохо надеть рюкзаки непосредственно в магазине.
Производители обычно измеряют вместимость рюкзаков в литрах. Путешествующие туристы выбирают рюкзак вместимостью где-то между 40 и 80 литрами. Опять же, лучше всего пойти в магазин, чтобы примерить размер рюкзака на себе. Вам не нужно что-то смехотворно большое.
Хорошо иметь по крайней мере полу-водостойкий материал рюкзака, чтобы ваша одежда не промокла.
Нет ничего более неприятного, чем быть неспособным найти вещи в вашем рюкзаке. Чтобы организовать хранение вещей более грамотно, возьмите рюкзак с большим количеством отсеков.
Чтобы распределить вес равномерно на спине, для большей комфортности, упаковывайте более тяжелые предметы в середине, в ближайшем месте к вашей спине.
Совет: упаковывайте одежду в пластиковые пакеты, чтобы держать их в отдельности, это позволит находить их значительно легче.
Вы можете купить рюкзак с внутренней рамой, которая представляет собой опорные стержни, или внешней — обычно это арочный пластиковый каркас. Последний дает подвеску рюкзаку, что делает его более удобным при ходьбе. Это также позволяет воздуху попадать в пространство между рюкзаком и спиной, чтобы лишний раз не вспотеть.
Prim.News: последние новости
Андрей Тарасенко вручил награды лучшим гребцам Приморья Арсеньевские двойняшки из Танзании снялись в рекламе Андрей Тарасенко поздравил семьи Приморья с Днем любви и верности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених45
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Как менялся эталон идеального мужского тела8
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Наболело: «На коленях ползал — прости»12
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение