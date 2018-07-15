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Саша Савельева рассказала о беременности
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Саша Савельева рассказала о беременности 

Russianshowbiz.info 29 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Саша Савельева наконец-то ответила на вопрос о материнстве, который не давал покоям фанатам долгое время.
Вместе со своим возлюбленным Кириллом Сафоновым Саша вот уже 8 лет. Пара сыграла свадьбу после непродолжительного букетно-конфетного периода. За время совместной жизни в их семье так и не появились дети. Поклонники заподозрили неладное и в немного бестактной форме решили спросить артистку о беременности напрямую.
Савельева ответила «Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится». Ранее девушка признавалась, что уже готова к материнству, а с мужем они частенько шутят о том, что готовы родить целую футбольную команду.
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