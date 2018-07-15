Саша Савельева рассказала о беременности

Саша Савельева наконец-то ответила на вопрос о материнстве, который не давал покоям фанатам долгое время.

Вместе со своим возлюбленным Кириллом Сафоновым Саша вот уже 8 лет. Пара сыграла свадьбу после непродолжительного букетно-конфетного периода. За время совместной жизни в их семье так и не появились дети. Поклонники заподозрили неладное и в немного бестактной форме решили спросить артистку о беременности напрямую.

Савельева ответила «Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится». Ранее девушка признавалась, что уже готова к материнству, а с мужем они частенько шутят о том, что готовы родить целую футбольную команду.