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Полицейские задержали 14-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки
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Полицейские задержали 14-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки 

ufa1.ru 25 минут назад
Как сообщил источник Ufa1, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки молодого человека задержали.
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