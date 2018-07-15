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Полицейские задержали 14-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки
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Полицейские задержали 14-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки
ufa1.ru
25 минут назад
Женский форум
Как сообщил источник Ufa1, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки молодого человека задержали.
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