Десятилетний мальчик признается, что он живет с бабушкой, потому что мама и отец бросили его. Его ответ — это золото!

В последнее время у меня вошло в привычку каждое воскресенье прикалывать розу-бутоньерку на лацкан моего костюма. Однако, однажды то, что я считал рутиной, стало особенным.

Когда я пришел на воскресную службу, маленький мальчик подошел ко мне и сказал: «Сэр, а что вы собираетесь делать с вашим цветком?» Сначала я не понял, о чем он говорил, но потом сообразил. Я сказал: «Ты имеешь в виду это?», — и указал на розу, приколотую к пальто.

Он сказал: «Да, сэр. Я хотел бы забрать его, если вы просто собираетесь выбросить этот цветок». В этот момент я улыбнулся и с радостью сказал ему, что он может забрать мой цветок, и как бы невзначай спросил у него, что он собирается сделать с ним. Маленький мальчик, которому было не больше 10 лет, посмотрел на меня и сказал: «Сэр, я собираюсь подарить его моей бабушке. Мои мать и отец развелись в прошлом году. Сначала я жил с мамой, но когда она снова вышла замуж, она захотела, чтобы я жила с отцом. Я жил с ним некоторое время, но затем он сказал, что я не могу больше оставаться с ним, и он послал меня жить с бабушкой. Она так добра ко мне. Она готовит для меня и заботится обо мне. Она была так добра ко мне, что я хочу подарить ей этот красивый цветок за любовь ко мне.»

Когда мальчик закончил, я едва мог говорить. Мои глаза наполнились слезами, и я знал, что это тронуло меня до глубины души. Я протянул руку, и открепил мой цветок. С цветком в руке, я посмотрел на мальчика и сказал: «Сынок, это самое милое, что я когда-либо слышал, но ты не можешь подарить ей только один этот цветок, потому что этого не достаточно. Если ты посмотришь на трибуну в начале церкви, то увидишь большой букет цветов. Разные семьи покупают их в церковь каждую неделю. Пожалуйста, возьми эти цветы и подари их своей бабушке, потому что она заслуживает самого лучшего».

Затем он сказал то, что я буду помнить всегда. Он сказал: «Какой чудесный день! Я попросил один цветок, а получил красивый букет!»