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Эта мать поддержала своего сына, когда он грубил официантке. Но остолбенела, когда другой клиент сказал это!
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Эта мать поддержала своего сына, когда он грубил официантке. Но остолбенела, когда другой клиент сказал это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Attractive young waitress using a tablet computer to take an order from a customer in a coffee shop
Я обслуживала столик с очень вредным и капризным мальчиком и его матерью.
«Эй!», — вскрикнул мальчишка и грубо затряс его пустой чашкой передо мной.
Я: «Эй, приятель! Я могу тебе чем-нибудь помочь?»
Мама мальчика (с сарказмом): «Я думаю, что это довольно очевидно, что он хочет еще пить, если это не слишком затруднит вас, поскольку ваша работа, наверное, очень тяжелая!»
Услышав это, клиент за соседним столиком говорит: «Ха! Единственное, что очевидно для меня, леди, что вы и ваш муж явно не учили этого мальчишку манерам. Что касается работы этой молодой леди, то я уверен, что это очень тяжело! Если бы я имел дело с такими ужасными людьми, как Вы целый день, я бы, наверное, захотел повеситься.» И, обернувшись ко мне, сказал: «Снимаю шляпу, дорогая!»
Увидеть лицо этой женщины в тот момент было бесценно! Своевольный ребенок и его мама ушли вскоре после этого эпизода, в то время как другой клиент подначивал меня каждый раз, когда я проходила мимо его стола. Кроме того, он оставил мне 50% чаевых. Некоторые хорошие клиенты действительно делают настроение на весь день!
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