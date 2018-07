Эта мать поддержала своего сына, когда он грубил официантке. Но остолбенела, когда другой клиент сказал это!

Attractive young waitress using a tablet computer to take an order from a customer in a coffee shop

Я обслуживала столик с очень вредным и капризным мальчиком и его матерью.

«Эй!», — вскрикнул мальчишка и грубо затряс его пустой чашкой передо мной.

Я: «Эй, приятель! Я могу тебе чем-нибудь помочь?»

Мама мальчика (с сарказмом): «Я думаю, что это довольно очевидно, что он хочет еще пить, если это не слишком затруднит вас, поскольку ваша работа, наверное, очень тяжелая!»

Услышав это, клиент за соседним столиком говорит: «Ха! Единственное, что очевидно для меня, леди, что вы и ваш муж явно не учили этого мальчишку манерам. Что касается работы этой молодой леди, то я уверен, что это очень тяжело! Если бы я имел дело с такими ужасными людьми, как Вы целый день, я бы, наверное, захотел повеситься.» И, обернувшись ко мне, сказал: «Снимаю шляпу, дорогая!»

Увидеть лицо этой женщины в тот момент было бесценно! Своевольный ребенок и его мама ушли вскоре после этого эпизода, в то время как другой клиент подначивал меня каждый раз, когда я проходила мимо его стола. Кроме того, он оставил мне 50% чаевых. Некоторые хорошие клиенты действительно делают настроение на весь день!