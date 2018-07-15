30 недоумевающих людей, которые нашли в интернете ответ на свой вопрос

Наш большой мир полон удивительных открытий, и, конечно, невозможно знать ответы на все вопросы. К счастью, их можно найти в интернете…

Одно из сообществ Reddit под названием «Что это?» помогает в поиске ответов. Одни пользователи публикуют в нем фото странных неопознанных объектов, а другие помогают разобраться с тем, что же это все-таки такое.

От необычных демонических существ до странных дверей в туалете, от непонятных ретропредметов до дыры в небесах — в этой подборке вы найдете массу занимательных ответов на вопросы, которые могут вас поразить.

Источник: Bored Panda

Что это за зеленая инопланетная шняга выросла на пластыре?

Как бывший заведующий фармацевтической лабораторией, полагаю, что это акрилаты на клейкой стороне пластыря, которые впитали большое количество влаги за последние лет пять. Или же имела место резкая смена температуры хранения или слишком низкий уровень влажности. Возможно, эта зелень — результат реакции одного из компонентов в составе краски пластыря, который при определенном pH приобретает зеленый цвет. Это также объясняет однородность цвета и кристаллизацию. Но поскольку на таких медицинских товарах, как пластыри, не приводят список ингредиентов, входящих в их состав, я не могу наверняка сказать, какой именно это компонент. Если пластырь хранят в сухом месте без перепадов температур, то срок его хранения не ограничен. Но производители не подразумевают, что их продукты будут долгое время храниться в условиях меняющейся температуры и влажности. Обычно сохраняемость медицинских пластырей составляет около двух лет, в течение которых они будут куплены в аптеке.

Второй вариант: это просто присыпка.

Старая компьютерная клавиатура Samsung. Что это за кнопка с чашкой кофе?

Она запускает заставку экрана.

Старик, которого я встретил в Германии, отправил мне вот такие маленькие гербы. Он написал, что за свою жизнь я должен побывать во всех этих местах. Для чего предназначены эти штуки?

Он отправил вам медальоны со своей трости.

Что за демоническое существо?

Самец мотылька или бабочки-медведицы Creatonotos Gangis.

Что это? Нашел эту штуку возле тостера. Только не говорите, что это от какого-нибудь таракана!

Черт, чувак, это очень похоже на погремушку с хвоста гремучей змеи.

Нашли на дереве непонятные яйца. Что это может быть?

Ставлю на то, что хищная птица поймала беременную змею, начала ее есть и, не закончив обед, схватила добычу и полетела. Яйца выпали из змеи во время полета. Без шуток!

В этой банке я держу плотоядное растение. Эта фигня появилась на стенке. Помогите!

Это определенно гриб, паутинник слизевой. Я вам прямо завидую! Если возьмете кусочек и положите в другую банку, у вас будет новый домашний питомец. Они питаются овсом.

Зачем на окне автобуса черные точки?

Черные точки, расположенные по периметру автомобильных стекол, называются «фритт». Они выполнены из керамической краски, запеченной в камере.

Выполняют они сразу несколько функций. Во-первых, предохраняют герметик, который удерживает стекло на месте, от ультрафиолетовых лучей. Полиуретановый клей, который предотвращает попадание воды в салон и вообще удерживает стекло на месте, боится солнечных лучей и при длительном их воздействии теряет свои свойства.

Во-вторых, если бы не было фриттов, слой герметика, которым приклеивают стекло, был бы виден. Так что они несут и эстетическую нагрузку.

Что это за хрень я нашел на машине?

Это колючая дубовая гусеница слизневидки, покрытая яйцами паразитического насекомого — бракониды.

Что это за штука едет по дороге?

Это робот-курьер от Starship Technologies для доставки еды.

Израиль. Гуляли с детьми и обнаружили огромную каменную плиту. Есть идеи, что это может быть?

Классная находка. Бо́льшая часть, что ближе к нам, — это напольная мозаика. Квадратный камень с дыркой — основание колонны. Постройка относится примерно к 100 г. до н.э. — VII в. н.э.

Коллега нашла этот улей на балконе. Она уверена, что это пчелиное гнездо. Но мне кажется, что это другие насекомые. Я прав?

Это карликовые медоносные пчелы, аборигенные ульевые пчелы Азии.

Нашел это на двери своего авто. Что за черт?

В магии сосновая ветка означает перерождение, бессмертие, преодоление трудностей через оптимизм и внутреннюю силу. Сосновые иголки сжигают, чтобы укрепить здоровье. Может, вы кому-то нравитесь?

Я уже 25 лет коллекционирую ножи, но не пойму, почему к этому прилагаются палочки.

Во времена правления китайского императора Цяньлуна (1736-1796) ношение таких ножей было обязательным для всех маньчжуров и монголов. В комплекте к такому ножу шли две палочки. Набор предназначался для поедания мяса, которое ели, не откусывая, а отрезая ножом.

Помогите! Что это?

Хищная конусная улитка отложила яйца. В этой массе находятся сотни яиц улитки.

Нашел эту штуку на пляже в Новой Зеландии. Во время прилива их там целая уйма!

Это часть сифонофоры, свободноплавающего морского животного. Воздушный пузырь служит ей парусом. Не трогайте их! Они могут серьезно ужалить, как медузы.

Нашел в лесу флакон оксикодона с какими-то электронными схемами внутри. Что за?..

Похоже на приманку, которую используют для отслеживания «аптечных воров». Оксикодон — опиоидное обезболивающее, наркотический анальгетик.

Принес домой странные бобы. Они начали раскрываться. Это пугает меня еще больше.

Все просто — это семенные шишки магнолии.

Что за странное квадратное вкрапление металла в камне?

Это пирит. Во времена золотой лихорадки из-за внешней схожести с золотом его называли «золото дураков». Образует такие кубические кристаллы.

Что за супер-мини-фляга? «Игла» вкручивается в нее.

Это кулон для парфюма. Его обычно носят на шее.

Находка в доме умерших родственников. Что это может быть?

Газоразрядный индикатор Nixie tube CD47 — ионный прибор для отображения информации. Самый большой из всех индикаторов, очень редкий и ценный. На eBay такой стоит порядка 1500 долларов.

Что это за белые знаки на головных уборах?

На этих дамах — Корона Пяти Священных Ран, которую носили монахини Биргиттинского ордена (католической монашеский орден, основанный святой Бригиттой Шведской в XIV веке).

Зачем нужны такие двери?

Отвечает архитектор. Суть в том, что с помощью необычной формы дверей архитекторы/дизайнеры препятствуют загрязнению туалетов. В некоторых помещениях по правилам обязательно должны быть уборные. Но на их уборку уходят время и деньги. Основная цель подобных дверей — ограничение приватности. Немногие согласятся так «открыто» использовать санузел. Меньше людей — меньше загрязнения.

Кто-нибудь знает, что это за малыш? Когда я его нашел, он очень замерз и был на грани смерти.

Это пятнистоголубая амбистома.

Видел это вчера ночью в небе над Висконсином, США. Что это за феномен?

Это теплица, в которой используются фиолетовые светодиодные светильники. Когда ночью облачно, они круто освещают небо. Если светильники желтые, свечение еще больше.

Мой приятель обнаружил этот странный камень на восточном побережье Англии. Что это такое?

Похоже на окаменелые останки скопления трубчатых червей.

Вот что я обнаружил на яблоке. Нахожусь в Восточной Германии. Что это может быть?

Все просто: яйца златоглазки.

Что могло стать причиной такой странной формы облаков?

Это атмосферное явление носит название «дырообразная полоса выпадения осадков». Образуется в области перисто-кучевых облаков в случае, когда жидкость находится в переохлажденном виде. Может быть вызвано, например, пролетающим сквозь облака самолетом.

Что я, черт возьми, поймал?

Это морская лилия (Crinoidea). Родственница морских звезд и морских ежей.

Что это за штука? Увидел в магазине подержанных вещей.

Вероятнее всего, это диспенсер для сигарет.