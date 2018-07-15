«Такие разные»: сыновей Шакиры и Жерара Пике сравнивают между собой

Мировое турне Шакиры в самом разгаре. На днях певица посетила Турцию, где ее успели сфотографировать папарацци как раз в тот момент, когда она вместе со своими сыновьями выходила из отеля в Стамбуле. Оказалось, что звездная мать не готова расстаться с семьей даже на время гастролей.

Недавно Шакира выпустила новый альбом El Dorado, в поддержку которого устроила настоящее мировое турне. Плотный график певицы в текущем сезоне получился очень насыщенным. Певица, чтобы не жертвовать временем в кругу семьи, решила взять двух наследников с собой в путешествие.

Одной из стран пребывания Шакиры стала Турция, где репортерам удалось сделать семейный снимок очаровательной блондинки, ведущей за руки сыновей, одетых в одинаковые футболки с желтыми смайликами. Удивительно, но мальчики выглядят совершенно по-разному и их с трудом можно было бы принять за братьев. Младший Саша растет полной копией своей звездной матери, в то время как старший Милан унаследовал черты лица отца-спортсмена.