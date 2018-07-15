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«Такие разные»: сыновей Шакиры и Жерара Пике сравнивают между собой
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«Такие разные»: сыновей Шакиры и Жерара Пике сравнивают между собой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Мировое турне Шакиры в самом разгаре. На днях певица посетила Турцию, где ее успели сфотографировать папарацци как раз в тот момент, когда она вместе со своими сыновьями выходила из отеля в Стамбуле. Оказалось, что звездная мать не готова расстаться с семьей даже на время гастролей.
Недавно Шакира выпустила новый альбом El Dorado, в поддержку которого устроила настоящее мировое турне. Плотный график певицы в текущем сезоне получился очень насыщенным. Певица, чтобы не жертвовать временем в кругу семьи, решила взять двух наследников с собой в путешествие.
Одной из стран пребывания Шакиры стала Турция, где репортерам удалось сделать семейный снимок очаровательной блондинки, ведущей за руки сыновей, одетых в одинаковые футболки с желтыми смайликами. Удивительно, но мальчики выглядят совершенно по-разному и их с трудом можно было бы принять за братьев. Младший Саша растет полной копией своей звездной матери, в то время как старший Милан унаследовал черты лица отца-спортсмена.
«Мальчики совсем не похожи между собой» «Братья, а такие разные» «Надо же… Старший просто вылитый отец!» «Сыновья, как Инь и Янь. Разные совершенно», — писали в сети. Отметим, что кроме сыновей Шакиру сопровождает в туре и ее гражданский муж — испанский футболист Жерар Пике. После проигрыша Испании сборной России на Чемпионате мира 2018, спортсмен присоединился к своей семье и выглядит более чем счастливым, невзирая ни на какие обвинения поклонников в слабой игре.
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