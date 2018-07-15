Богоугодный мундиаль: Россия непривычно потратила миллиарды

Ну вот и все. Закончился наш мундиаль.

Самое время спросить: зачем он нам был нужен?

Для того чтоб «себя показать»? Чтоб все увидели, какие мы крутые, круче всех?

Послушать наш телевизор, то да. Это главное объяснение.

Хотя, если оно действительно главное, о нем бы лучше помалкивать.

Потратить миллиарды долларов, чтоб произвести на кого-то там впечатление, — довольно глупо. Кем бы ни были те, кого мы хотим впечатлить.

Тем более на самом деле не такие уж мы крутые. В том, что касается здоровья и медицины, например, не крутые совсем. При наших болезнях и в наших реалиях разумнее тратить миллиарды не на понты, а на здравоохранение. Создавать такую систему медобслуживания, какой ни у кого нет. Чтоб из других стран к нам ломились безнадежные больные, которым нигде не могут помочь, только в России. Вот тогда мы действительно станем круче всех. И на понты не надо будет деньги тратить. Весь мир и так будет знать, что вылечить, скажем, рак можно только у нас.

В общем, ради понтов проводить у себя главное футбольное состязание точно не стоило.

А ради чего стоило?

О, масса причин. До начала футбольного чемпионата они были не очень понятны. Но сейчас видны отчетливо.

Во-первых, нам нужен был мундиаль, чтоб «посмотреть на людей». Увидеть всех этих болельщиков из разных стран, раскрепощенных, разукрашенных, чудесных. Подружиться с ними, гулять, петь, брататься, выпивать, в конце концов. С аргентинцами, шведами, мексиканцами, бразильцами, немцами, корейцами — с теми, с кем никогда не пересеклись бы дорожки. Убедиться в итоге, что они не хотят нас использовать, изничтожить и поставить на колени. Вот даже в голове у них нет ничего похожего. Обычные люди, такие же, как мы. А мы такие же, как они.

Во-вторых, мундиаль стоило проводить, чтоб раз в жизни прожить месяц в городе с дружелюбными полицейскими, сотрудниками метрополитена и работниками коммунального хозяйства. Где никто не лает, не кусается и на прохожих не бросается. Спросишь — объяснят, попросишь — помогут. С улыбкой, пониманием, без раздражения и унижения.

Потому что самый ухоженный, красивый город не будет комфортным, если люди не чувствуют себя там хозяевами, постоянно готовы к агрессии и обращаются к представителям городских структур только вынужденно и внутренне при этом напрягшись: «Сейчас облают. Наверняка ведь я сделал что-то не так».

В-третьих, чтоб увидеть наконец на поле национальную футбольную команду Российской Федерации, которой можно гордиться.

Неизвестно, почему она прежде никогда и нигде не билась за победу так, как бились футболисты других стран, которые, даже проигрывая, становились в своих странах героями, и почему вдруг это случилось с нею сейчас. Какое сошло на нее озарение? Сыграло ли роль то, что чемпионат мира проходил в России? Помогли ли родные стены? Мы не знаем. Но мы увидели настоящую игру настоящих футболистов и благодаря им испытали то чувство общенародного единения, которого не испытывали давным-давно и которого нам отчаянно не хватало.

Все три вышеназванные причины не имеют никакого коммерческого смысла. В статью доходов их не включить. Но для развития общества они бесценны.

Благодаря ЧМ‑2018 наше общество получило уникальный опыт — эмоциональный и познавательный. У него расширились горизонты. Представления о том, как устроен мир.

Есть еще и четвертый ответ на вопрос «зачем нам нужен был мундиаль?». Но он прозвучит совсем уже странно в прагматичной действительности, ориентированной на извлечение если не выгоды, то хотя бы какой-то пользы.

ЧМ по футболу нужен был, чтоб устроить Большой Праздник для Всех. Чтоб миллиарды людей во всем мире, которым интересен футбол, получили от него удовольствие.

По-русски это называется «дарить людям радость». Простите за пафос.

Дарить людям радость не для того, чтоб получить от них благодарность, услышать слова похвалы и поднять свой авторитет, а просто чтоб им сделать приятное.

Каких-то осязаемых бонусов «дарение радости» не приносит. Но оно и не для выгоды затевается. Это просто такое богоугодное дело. Наверно, оно зачтется, но где-то на небесах.

Что же касается прибыли в привычном коммерческом смысле, то с ней пока непонятно. По очень приблизительным оценкам, в подготовку к ЧМ за шесть лет было вложено около 700 млрд руб. Ожидалось, что доходы от туристов и инвестиций принесут порядка 860 млрд Коммерческая выгода составит соответственно 160 млрд, то есть 1% годового ВВП.

Оправдались ли эти расчеты? Может быть, через какое-то время мы узнаем ответ от Счетной палаты . Но сейчас достоверных данных нет.

А что есть сейчас?

У всех по-разному. Скажу про себя: есть чувство опустошенности и светлая грусть.

Вряд ли на моем веку в России еще раз пройдет главное футбольное состязание планеты. Здорово, что один раз я его увидела. Было классно. Но вот и все. Закончился наш мундиаль.

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