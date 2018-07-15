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Проиграв, сборная России победила
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Проиграв, сборная России победила 

Мир24 1 час назад
Фото: Карельские вести
Москва пока еще остается футбольной столицей мира. Хотя немного грустно, что заканчивается мундиаль. Кажется, никто уже не сомневается, что этот чемпионат превратился в большой праздник. Праздник для миллионов болельщиков из самых разных стран. Это самый настоящий карнавал и фестиваль, сообщает «МИР 24».
Но сначала настроения все равно были самые разные. Даже в России. А уж про ожидания, связанные с выступлением национальной сборной, и говорить не приходится. Но в итоге все получилось.
Да, не вышли россияне в полуфинал, но ведь выстояли в бою с «Красной фурией» — испанцами. Ведь впервые за полвека пробились в 1/4 мундиаля. Ведь показали, что и в обороне сильны, и в нападении. В игре с хорватами им просто не хватило удачи.
Проиграв, сборная России победила. Она заставила большинство россиян полюбить футбол и полюбить национальную сборную настоящей, крепкой любовью.
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