«Лучше говорите прямо!»: Марии Шумаковой дали советы на тему флирта

Известная актриса Мария Шумакова обратилась к поклонникам с необычным призывом. Собираясь на свидание, звезда попросила дать ей несколько советов по поводу правильного флирта, поскольку ее собственный опыт в этом вопросе оставляет желать лучшего, и это еще мягко говоря.

Российская киноактриса Мария Шумакова призналась поклонникам, что ранее все ее попытки откровенно флиртовать оставались незамеченными для мужчин, которые и не догадывались, что их откровенно соблазняют. И в то время как Мария пребывала в убежденности, что флиртует неприлично горячо, ее избранник считал, что она крайне холодна. Вторая попытка использовать женские чары, уже на новом подопытном, потерпела такой же провал. Шумакова строила глазки, томно поправляла волосы и источала нежность, однако все это осталось незамеченным. Ну а поскольку звезде так и не удавалось успешно донести мужчине мысль, что она испытывает к нему интерес, то перед свиданием артистка в отчаянии кинула призыв о помощи.

«Есть тут пик-аперши уровень Бог? Сегодня иду на свидание», — обратилась к поклонникам Мария Шумакова, нервничая перед предстоящим мероприятием. Тронутые поклонники принялись убеждать своего кумира, что флирт — это слишком сложно и непонятно. Ну а залог любых успешных отношений — это напрямую заявить о своих намерениях и мыслях, не прибегая ни к ужимкам, ни к туманной недосказанности. «Мария, мужчины прямолинейны и конкретны. Они не понимают намёков и не идут сложными путями. Если Вам симпатичен человек — скажите ему об этом» «Мы, мужчины, намеков не понимаем. Говорите словами» «Улыбайтесь и говорите прямо» «С разных планет. Вот надо прямо в лоб говорить то, что думаешь, намеков не понимают…» «Это точно, все эти ужимки — они слишком туманны. Лучше не юлите и говорите прямо»

А ведь неудачи в личной жизни способны вогнать женщину в глубокую депрессию. Впрочем, по убеждению Шумаковой, не менее гнетущее влияние на нее оказывает и столица со своими нескончаемыми пробками, скудным общением и вечной гонкой за призрачным призом.