Игрок сборной Франции завершил международную карьеру после победы на ЧМ-2018 

Защитник сборной Франции Адиль Рами завершил международную победу после победы на чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
32-летний игрок принял участие в 35 матчах за национальную команду, в которых забил один мяч. На мировом первенстве в России Рами не выходил на поле.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.