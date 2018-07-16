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Игрок сборной Франции завершил международную карьеру после победы на ЧМ-2018
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Игрок сборной Франции завершил международную карьеру после победы на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Франции Адиль Рами завершил международную победу после победы на чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
32-летний игрок принял участие в 35 матчах за национальную команду, в которых забил один мяч. На мировом первенстве в России Рами не выходил на поле.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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