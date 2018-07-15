«Вены на шее вздулись, рука тоже»: на базе отдыха под Первоуральском екатеринбуржца покусала гадюка

Утром 15 июля на базе отдыха «Зелёный мыс», расположенной под Первоуральском, серьёзно пострадал один из отдыхающих. Во время похода за дровами на 36-летнего мужчину напала гадюка, укусив его в большой палец руки. Сейчас Юрий до сих пор находится в реанимации. Об этом E1.RU сообщила супруга мужчины Екатерина.

— Муж с другом пошел за дровами. В это время змея переползала дорогу, они этого не видели, друг наступил на нее, а она встала на «дыбы». Он закричал, испугался, а муж попытался ее схватить, чтобы она не цапнула друга. Но он не успел ее взять, и она укусила его, — рассказала Екатерина.

Мужчины забили змею и побежали вызывать скорую. При этом персонал базы отдыха пострадавшему никак не помог.

— Ждать скорую пошли к шлагбауму, где сидит персонал. Муж в это время уже был в полуобморочном состоянии, вены на шее вздулись, рука тоже. Валера (друг пострадавшего — Прим. ред.) ему перевязывал веревкой руку, чтобы опухоль дальше не пошла. А персонал — ноль внимания, — возмущается женщина. — Даже таблетку от аллергии дать не могли. Ко мне подходили местные рабочие, сказали, что у них такое уже не в первый раз, что ничего страшного не случилось.

Приехавшие на вызов медики сделали мужчине уколы и поставили капельницу. Сейчас Юрий находится в реанимационном отделении первой городской больницы Первоуральска. Как сказал Екатерине лечащий врач, её мужа привезли в очень тяжёлом состоянии и у него даже были судороги. Спасло мужчину то, что он вовремя отсосал яд из руки.

— Муж до сих пор в реанимации, в Первоуральске. Он уже пришел в себя, но у него сильно рука распухла, так что его пока не выпускают, потому что последствия могут быть очень тяжелые, вплоть до ампутации, — добавила Екатерина.

Также, по словам врача, неделю назад у них уже был похожий вызов на базу отдыха «Зелёный мыс». Не отрицает этого и персонал. В разговоре с E1.RU администратор базы отдыха подтвердила, что неделю назад здесь произошёл аналогичный случай. Тогда пострадавшего так же увезли на скорой, но чем закончилась история, администратор не знает.

Екатерина возмущена тем, что на территории базы отдыха, где уже не в первый раз происходят подобные случаи, нигде нет табличек, предупреждающих о том, что здесь водятся ядовитые змеи. При этом, как рассказали женщине местные жители, помимо гадюк здесь водятся и желтопузики, яд которых куда более опасен.

В администрации «Зелёного мыса» ответить на этот вопрос не смогли. Сейчас женщина задумывается о том, чтобы подать в суд на базу отдыха.

По словам врача, Юрия спасло то, что он вовремя отсосал яд из раны. Чтобы знать, как вести себя при встрече с гадюкой, читайте памятку E1.RU.

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