Большая семья должна была отдать весь заработок мужа за продукты. Но, они были ошеломлены, когда кассирша это сделала!

Сегодня я и мой муж отправились в Walmart . Это была еще одна страшная поездка по магазинам, чтобы купить продукты для семьи из 5 человек. Мы живем только на деньги, которые зарабатывает муж, я домохозяйка.

Мы буквально боимся ходить в Walmart и покупать продукты, потому что весь чек моего мужа идет на еду для нашей семьи. Поскольку я и мой муж были в очереди, то поставили наши продукты на ленту для кассира, чтобы просмотреть, где наша младшая дочь. Малышка вредничала и хотела спать.

Кассир, которая у нас была сегодня, оказалась очень дружелюбной. Я не помню точно, что она сказала, но это было примерно так: «У вас, должно быть, большая семья, так много вещей!»

Я согласилась с этим. Она сказала мне мою сумму, и я копалась в своем бумажнике, пытаясь подсчитать все деньги. Она улыбнулась мне и сказала: «Похоже, вам сегодня нужно благословение.»

Я просто улыбнулась в ответ. Затем кассирша обошла стойку и что-то нажала на клавиатуре. (Я думала, что она дает нам купон), затем она вернулась к своей кассе. Затем я посмотрел на общую сумму, и онемела. Эта милая женщина, которую я никогда в жизни не встречала, заплатила за половину моих продуктов! Я была в полном шоке, потому что я никогда не ожидала, что такое может когда-нибудь случится.

Мы с мужем просто смотрели друг на друга, не поверив! Она правда, только что это сделала? Я действительно не могла подобрать слов. Я не знала, что сказать. Как могла эта женщина, которая даже не знала меня, не знала нашу ситуацию, не знала нас, зачем она это сделала? Я спросила, как ее зовут, и она сказала мне. Мы поблагодарили ее и спросили, могу ли я сфотографироваться с ней и опубликовать ее в социальных сетях, и она сказала «Да».

Я и мой муж и наш очень суетливый годовалый малыш, наконец, сели в машину, и когда мы это сделали, то просто смотрели друг на друга и улыбались, и в тот момент мы оба знали, что все будет в порядке, потому что рядом есть действительно хорошие люди. Спасибо огромное Sharnique Dasant, вы действительно благословение, и вы никогда не поймете, насколько вы помогли нам и сколько веры вы вернули обратно в наши сердца.