Как избавиться от белокрылки на томатах и огурцах в теплице

В теплицах томаты и огурцы могут повреждаться различными вредителями, но наиболее опасным насекомым считается белокрылка. Это насекомое имеет небольшие размеры, но при этом способно погубить все саженцы. Чтобы не допустить этого, дачник должен все время осматривать состояние листвы растений, а при появлении первых признаков поражения вредителем, немедленно начинать борьбу с белокрылкой. Стоит рассказать о том, как избавиться от белокрылки в теплице на огурцах и помидорах, чтобы не принести вреда растениям.

Признаки поражения растения

Существует несколько признаков, которые могут указать на развитие белокрылки в теплице. Обнаружить сами личинки насекомого достаточно сложно, поэтому обычно огородники обращают внимание на растения, которые уже пострадали от личинок. В этом случае можно заметить:

На стеблях рассады начинают появляться скрученные листочки. На обратной их стороне обычно обнаруживаются гусеницы белокрылки. Также могут оставаться их коконы.

Пораженные растения имеют болезненный вид, при этом начинают заметно отставать в развитии.

Если белокрылка поражает взрослое растение, то завязи на нем не могут полноценно наливаться, что препятствует их созреванию. В некоторых случаях на завязях образуется налет темного цвета.

Если вовремя не были обнаружены первые признаки поражения растения, то белокрылка начинает размножаться, и насекомых можно будет увидеть, если слегка встряхнуть растения.

Постепенно на листьях культуры начинают появляться темные пятна, это происходит по той причине, что на растении начал развиваться грибок.

yandex_ad_1 Если был обнаружен хотя бы один признак появления вредителя в теплице, ему следует немедленно начать уничтожение белокрылки, иначе насекомое уничтожит будущий урожай. Стоит отметить, что одна самка может вывести больше двухсот яиц.

Механическое удаление вредителей

Этот метод можно отнести к наиболее безопасным и экологичным, но он не всегда эффективен.

Можно использовать механическое удаление только в том случае, если насекомые только начали появляться на растениях. Чтобы удалить личинки белокрылки и яйца насекомого, можно использовать обычное обмывание водой из шланга. Когда обработка водой будет завершена, дачник должен просмотреть каждое растение на наличие личинок и яиц со всех сторон. Далее каждый лист протирают раствором, который готовится из хозяйственного мыла.

Если же в теплице появилось слишком много насекомых, то дачник может использовать пылесос, чтобы удалить их механическим путем. Но стоит заметить, что такой вариант помогает удалить только основную часть насекомых. Полностью избавиться от белокрылки такой способ возможности не даст.

include_poll1993

Биологические способы

Для дачников, которые ищут ответ на вопрос, как избавиться от белокрылки в теплице на огурцах и помидорах, следует обратить внимание на биологические способы уничтожения вредителя. Например, божьи коровки могут уничтожить белокрылку, но при этом не принесут вреда урожаю. К дополнительным способам можно отнести:

Чесночный настой. Берется головка чеснока и хорошо измельчается, после чего заливается половиной литра воды. Средство настаивают не менее недели, после чего используют по 5 граммов на литр чистой воды. Раствором опрыскивают тепличные растения.

Настой из одуванчиков. Берется около 40 граммов корня одуванчика, и такое же количество листьев растения, компоненты измельчают, после чего заливают литром воды. Настаивают, раствор 5 суток, а затем средство процеживают и используют для опрыскивания растения. Спустя две недели обработку следует повторить.

yandex_ad_2 Химические способы

Теперь стоит рассказать о том, как избавиться от белокрылки в теплице на огурцах и помидорах, используя химические средства. Такие препараты нужно использовать при выращивании большого количества томатов и огурцов в тепличном помещении.

Лучшие средства от белокрылки:

Актара известное средство, которое используется для уничтожения вредителя в тепличном помещении. Актара помогает защитить растения от насекомых, при этом сохраняет свое действие в течение месяца. Препарат оказывает влияние не только на самих насекомых, но и на их личинки. Можно поливать растение под корень, или опрыскивать культуру.

Акарин. Можно обработать растения таким средством всего один раз, чтобы снизить количество вредителей, или полностью их уничтожить.

Не меньшей эффективностью отличаются средства под названием Адмирал и Искра.

Все эти химикаты используют для опрыскивания овощных культур, они не опасны для растений, при правильном использовании. Нарушать дозировку не следует, иначе химикаты проникнут в плоды растений.