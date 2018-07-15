«Смотрят на него как на святого»: старый друг Черчесова рассказал об отношениях тренера к родственникам

Черчесов родился в многодетной семье, он был младшим из пяти детей, но единственным мальчиком у родителей. Как настоящий мужчина он с детства брал на себе заботу о сестрах. Когда родители пропадали на работах, он приглядывал за сестрами, а не они за маленьким Стасом. Бывало, вел себя так, что родителям приходилось краснеть. Воровал у соседей фрукты, а мог и гуся отловить. «Конечно, сейчас он сам глава семейства, набрался ума. Теперь родственники смотрят на него как на святого! Но он этим не кичится. Наоборот, лишний раз лучше скромно промолчит», — рассказал его друг Саурбек.