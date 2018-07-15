Ещё
«Смотрят на него как на святого»: старый друг Черчесова рассказал об отношениях тренера к родственникам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Смотрят на него как на святого»: старый друг Черчесова рассказал об отношениях тренера к родственникам 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Черчесов родился в многодетной семье, он был младшим из пяти детей, но единственным мальчиком у родителей. Как настоящий мужчина он с детства брал на себе заботу о сестрах. Когда родители пропадали на работах, он приглядывал за сестрами, а не они за маленьким Стасом. Бывало, вел себя так, что родителям приходилось краснеть. Воровал у соседей фрукты, а мог и гуся отловить. «Конечно, сейчас он сам глава семейства, набрался ума. Теперь родственники смотрят на него как на святого! Но он этим не кичится. Наоборот, лишний раз лучше скромно промолчит», — рассказал его друг Саурбек.
Несмотря на свой задиристый характер, к близким будущий тренер с детства относился с большим уважением. «Как настоящий осетин всегда с особым почтением относится к близким, особенно к отцу. До сих пор храню подшивки старых газет, где Стас с гордостью рассказывает про папу и маму», — рассказал друг Черчесова, с которым они познакомились в начале 80-ых годов. Станислав всегда думал о близких, головокружительная карьера не стала поводом для него зазнаться. «Все гонорары тратил на одежду, продукты, лекарства для родных… Лишь бы родители и сестры ни в чем не нуждались. Если не получалось доставить посылки самому, то просил друзей передать в Осетию. В конце четвертого курса Стас отправился на военные сборы, пробыл на полигоне три месяца, вернулся гордый — в звании лейтенанта артиллерии. Думаю, в военном деле мог бы дослужиться до маршала! Но выбрал футбол, которому верен по сей день», — поделился Саурбек в разговоре с корреспондентами«СтарХита».
Teleprogramma.pro: последние новости
Спасатели эвакуировали всех школьников и их тренера из пещеры в Таиланде Пелагея с мужем дали волю чувствам на праздновании дня рождения певицы Министр Чечни высказался за многоженство
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених60
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет7
Как менялся эталон идеального мужского тела10
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет43
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение