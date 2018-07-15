Мусульманские женщины в соцсетях против толстых мужчин в узких плавках на своих курортах

Мусульмане объявили бойкот толстякам в плавках на своих курортах. С чего же началась странная «война» мусульман и добродушных пузанчиков в узких плавках? Дело в том, что власти некоторых городов Франции негодуют по поводу купания людей в одежде на курортах и считают неправильным то, что мусульмане заходят в воду полностью одетыми и предложили ряд инициатив по «раздеванию » данного типа людей. Чиновники склонны считать, что такие отдыхающие отпугивают людей, которые привыкли находиться на пляжах в плавках и бикини, а не закутывать себя с ног до головы хиджабой и идти в этой одежде в воду. Мусульманских женщин разозлила данная инициатива и они предложили ответные шаги на своих курортах. Они предлагают запретить людям огромных форм с большими животами носить узкие плавки, которые едва прикрывают их «достоинства». По мнению ассоциации, такие мужчины пугают детей мусульман и находятся в неподобающем виде. Фигура толстячков создана не для подобных элементов одежды, парируют женщины. Ответ получился очень достойным. А вы бы поддержали запрет на узкие плавки на толстых мужчинах?