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«Вся в маму»: Оксана Федорова похвасталась дочерью-балериной
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«Вся в маму»: Оксана Федорова похвасталась дочерью-балериной 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Совсем скоро дочери победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой исполниться пять лет. Но несмотря на свой нежный возраст, Елизавета уже успела покорить своим талантом и трудолюбием взыскательное интернет-сообщество. Как выяснилось, звездная наследница готовится вскоре выйти на сцену Зимнего театра в Сочи.
Оксану Федорову едва ли можно упрекнуть в чрезмерном привлечении внимания поклонников к своим детям. Телеведущая, напротив, крайне редко делится с подписчиками снимками наследников или же их достижениями. И если об увлечении дочери Тимати или Кристины Орбакайте балетом знает вся страна, то о том, что 4-летняя Елизавета тоже много времени посвящает занятиям с лучшими педагогами Большого театра, стало известно лишь случайно.
Кроме того, девочка не отдыхает даже во время летних каникул. Эти дни юная балерина проводит в Сочи в специализированном лагере, где также тренируется и даже готовится вскоре выйти на сцену Зимнего театра. Гордая за дочь Оксана поделилась с поклонниками коротким видеороликом, под которым сообщила о том, что прививает Лизе с детства привычку совмещать отдых и работу. «Дочь вся в маму — тоже отдых с пользой! Летний балетный лагерь в Сочи — прекрасная возможность не только отдохнуть, но и потренироваться!», — написала Федорова в своем Инстаграм-аккаунте.
«На сцену большого театра! Умничка какая!» «Сказочно нежно и красиво! Девочки волшебные просто» «Доченька очень красивая и вы тоже!» «Доченька молодец!», — похвалили Лизу в социальной сети. Отметим, что в последнее время Оксана часто стала удивлять поклонников новым форматом публикаций в своем микроблоге. Так, недавно в сети с жаром обсуждали допустимость ее провокационного фотоснимка в мужской рубашке под проливным дождем.
Публикация от Оксана Федорова Miss Universe (@fedorovaoksana) 13 Июл 2018 в 5:21 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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