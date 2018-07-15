Женское лицо футбола, и какое!

В Таджикистане проходит первый в республике чемпионат по футболу, первый среди девушек. Корреспондент «МИР 24» в Душанбе Вера Исмаилова убедилась, что у футбола может быть и женское лицо.

Каждый день они меняют национальные платья и школьную форму на спортивный костюм. Оттачивают не просто пасы и удары, даже взгляд, осанку и повороты головы. На синяки и сломанные ногти девушки не обращают внимания. Ведь спрос с них, как с мужчин.

За игру футболист расходует более 450 килокалорий, а сердце разгоняется до 205 ударов в минуту. Это ведь не шутка — пробежать около десяти километров. Поэтому за один матч спортсмены, как правило, теряют от полутора до двух с половиной килограммов. То есть за фигуру девушкам переживать не приходится.

Тренировки сейчас во всех городах и районах республики, на больших стадионах и мини-полях. В стране проходит первый чемпионат по женскому футболу. Участвует шесть команд.

С одного первенства на другое. Алимахмад Мирзоев только вернулся из России. Еще не успел снять паспорт болельщика, а уже на душанбинском стадионе наблюдает за тренировкой девочек. Уверен, что лицо футбола вполне может быть женским.

«Нужно возродить традиции Советского Союза — спартакиаду школьников, вузов. Если это возродить, женский футбол поднимется. В Советском Союзе даже был лозунг «От массовости к мастерству», — говорит заслуженный тренер Таджикистана, ветеран спорта.

Женский футбол не избавляет от женских обязанностей. Встать с восходом солнца, собрать в огороде овощи. Хорошо, урожай в этом году отменный. Дома Нодира и Мавлюда — примерные дети.

«Мы стараемся во всем помогать маме с папой. Успеваем все — и работать, и учиться. Мы хозяйственные, это от мамы. А вот любовь к спорту привил нам отец», — говорит играющий тренер Нодира Мирзоева.

Отец, тренер по легкой атлетике, — их первый наставник.

«Я рад, что они занимаются спортом. Хоть легкой атлетикой, хоть футболом. Всем матерям и отцам предлагаю, чтобы их сыновья или дочки занимались спортом», — говорит Хайкали Мирзоев.

На футбольном поле сестры Мирзоевы — вратарь и защитник. Пока училась в вузе на физкультурном в Душанбе Нодира играла в столичной команде. После возвращения домой решила набрать свою.

«Односельчане знали о моих успехах, я их заразила любовью к футболу, поэтому с набором девочек в команду проблем не было. Я пошла в свою школу, поговорила с соседями. Желающих оказалось много», — говорит она.

Во время сессии они студенты — будущие филологи, переводчики, юристы. Тренироваться выходят по утрам и вечерам. Сейчас во время каникул все силы брошены на футбол.

«Вообще я учусь на филологическом факультете. Но футбол мне очень близок по духу. Сейчас мы участвуем в чемпионате, и я верю, что нашей команде удастся завоевать призовое место», — говорит вратарь Мавлюда Мирзоева.

Как отбивать атаку, как правильно ловить мяч на воротах — Олимджон Каландаров делится с девочками профессиональными секретами. С мячом он давно на «ты». Играл в Высшей лиге Таджикистана, в чемпионате ССР второй лиги. Сейчас профессиональный тренер. Уверен, у женского футбола в Таджикистане большое будущее.

«У нас есть хорошие футболисты, которые могут играть даже на международном уровне», — говорит он.

В начале 2000-х годов, когда только создавались первые команды, мало кто верил, что девочки в городах и районах республики будут играть в футбол профессионально.

«В 2003 году у нас были созданы первые команды. Они даже участвовали в международных чемпионатах. Тогда было две или три команды. Соревнования проводили только один-два раза в год в честь 8 марта», — говорит старший специалист отдела по развитию, связям с общественностью Федерации футбола страны Нурали Хоркашев.

Ветеран спорта Ширинджон Мамадсафоев тоже был скептиком. Не верил, что девушкам футбол по силам.

«Некоторое время назад я негативно относился к этому вопросу. Но, как вижу, за последние годы в Таджикистане развивается женский футбол. Увидел технику девушек, усилия Федерации футбола, убедился, что создаются условия и изменил свое отношение», — говорит он.

Сейчас в республике 25 женских команд. Набирали не без труда. Чтобы родители не передумали отдавать девчонок в спорт, берут расписки.

«Мы на сегодняшний день берем разрешение родителей. Без этого не зачисляем ни в детскую спортивную школу, ни в школу спортивного мастерства. Только после разрешения родителей девочки начинают тренироваться», — говорит тренер Зебо Гасымова.

Есть в Таджикистане даже женская национальная сборная по футболу. В августе она впервые примет участие в футбольном турнире летних Азиатских игр. Год назад даже попала в рейтинг Международной федерации футбола (FIFA). Сейчас пока на 110 месте. Однако это только начало, уверены спортсмены.

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