Соцсети: 8 признаков, что вы на крючке

Паника, когда вы остаетесь без телефона, и невозможность сконцентрироваться. Вместе с психотерапевтом Еленой Вайс (@helen_wize) BeautyHack определил признаки зависимости от социальных сетей и выяснил, как с этим бороться.

Паника

Первый тревожный звоночек — паника, когда вы остаетесь без смартфона.

Остановитесь, сфокусируйтесь на проблеме и выдохните 30 раз, отпустив тревогу. Через 30 секунд вы переключитесь на другой вопрос. Оказывается, многие дела можно решить и без телефона в руках.

Все внимание на телефон

Меня, как блогера, эта проблема также коснулась. Общаясь с подругами или мужем (он особенно нервничает, если нас разделяет смартфон), я говорю себе: «Сейчас я откладываю телефон и час в него не заглядываю». Поверьте, час для многих — это очень большой срок.

Не советую использовать программы, блокирующие приложения. Стресса от этого не убавится. Здесь, как и с диетами, важна осознанность. Не верю, что человек, заблокировавший социальные сети, не воспользуется первой же возможностью заглянуть в них.

Нет концентрации

«Нездоровые» отношения с техникой в корне разрушают способность концентрироваться. Это снижает работоспособность и развивает стресс.

Расставьте приоритеты: вы хотите достичь результата или смотреть, как другие это делают? Во всех случаях важно вести внутренний диалог с самим собой и принимать осознанный выбор вместо того, чтобы прокрастинировать в социальных сетях.

Что касается прокрастинации, то тут важно найти вторичные выгоды: зачем вам прокрастинация (нуждаетесь в отдыхе или не беретесь за задание из-за страха неудачи) — и заменить их.

Проблемы со сном

Проблемы со сном — ещё одна веская причина отказаться от гаджетов вечером. Перед сном читайте бумажные книги. Яркий свет смартфона активирует мозговую активность. За час до сна откажитесь от телефона, а вместо просмотра ленты Instagram примите ванну.

Вы много переписываетесь с друзьями в мессенджерах

Нет ничего плохого в том, чтобы общаться с людьми в социальных сетях. Это вопрос умеренности. Если правильно расставлять приоритеты, вы не будете ощущать неудобств.

Договоритесь об одной ежемесячной встрече с друзьями. Возможно, после у вас будет меньше поводов обсуждать дела в социальных сетях.

Скука

Привычка отвлекаться на социальные сети возникает от скуки. Реальная жизнь неинтересна, погружаясь в виртуальную, мы пытаемся исправить ситуацию. Заполните свое время делами, которые доставляют удовольствие и позволяют забыться. И задайте себе главный вопрос: «Чего я хочу?»

Лайки!

Вам действительно важны эти 200 лайков, которые побуждают заглядывать в телефон каждые 15 минут? Или о вас, как о хорошем специалисте или заботливой маме, говорит отличная работа, ваши дети и гармония в семье? Важно быть внутренне независимым человеком.

Тревожность, если вам долго не отвечают

Если у вас есть срочный вопрос, просто позвоните человеку. Не корите людей за то, что они долго не отвечают в социальных сетях. Каждый имеет право на внутреннее пространство.