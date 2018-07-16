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Тест: чего вам не хватает для полного счастья?
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Тест: чего вам не хватает для полного счастья? 

Passion.ru 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Некоторые наивно полагают, что формулы счастья не существует, что все зависит исключительно от господина Случая, однако это не так. Психологи уверяют, что абсолютно каждому из нас подвластно управлять своими эмоциями и тем более судьбой! Для этого нужно лишь понять, какого именно компонента вам не хватает, чтобы вы могли назвать себя абсолютно счастливым человеком. Предлагаем пройти наш тест и определить, на что именно вам следует обратить внимание, чтобы жизнь заиграла полными красками.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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