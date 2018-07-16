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«Всему есть предел»: Мария Горбань полностью разделась ради фото
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«Всему есть предел»: Мария Горбань полностью разделась ради фото 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Звезда телесериала «Кухня» Мария Горбань устроила провокационную фотосессию во время своего отдыха на Бали. Пикантными фотографиями в стиле «ню» актриса поделилась с подписчиками личного микроблога в социальных сетях.
Известная актриса театра и кино Мария Горбань часто балует поклонников пикантными фотографиями, на которых без стеснения демонстрирует свое идеальное тело в бикини. Справедливости ради стоит отметить, что знаменитой красавице есть чем гордиться, ведь ее стройной и подтянутой фигуре могут позавидовать многие звездные коллеги.
А на днях актриса рискнула нарваться на критику в сети, когда снова поделилась весьма художественной фотографией, на которой она запечатлена в неглиже, скромно прикрывшись маленькой гитарой — укукеле. Единственным, что присутствует на теле звезды сериалов — это широкополая шляпа и массивные серьги. Однако при всей своей откровенности фотографию Горбань можно считать довольно невинной, ведь ничего пикантного девушка публике по сути не показала. Разве что идеально ровный загар и полное отсутствие целлюлита. Но далеко не всем интернет-пользователям понравилась фотокарточка 31-летней Марии.
«Совсем «укукели», — сказала бы моя бабушка» «Даже полос от купальника нет! Фотошоп подкорректировал?» «Не знает уже что показать» «Маша. Не слишком?» «Уже не знает, чем удивить» «Очень откровенно. Всему есть предел» Отметим, что в этот раз Марию никто не упрекнул в излишней худобе, которую в последнее время ей часто ставят в упрек под снимками в социальных сетях.
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