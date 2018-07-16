Екатерина Диброва: «Секрет здоровья и долголетия кроется в нашем сознании»

— Екатерина, 2018 год является перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Ваша медицинская корпорация сотрудничает с экспертами Страны восходящего солнца уже два десятка лет, внедряя в России самые эффективные японские технологии оздоровления. Скажите, что, на ваш взгляд, стоит перенять россиянам у японцев, чтобы жить дольше и болеть реже? Ну, помимо технологий?

— Начиная наш проект, посвященный году Японии в России, мы специально назвали его «Культура жить. Активное долголетие». Главное слово здесь — культура. Потому что, не понимая, что в основе японского долголетия не только развитое здравоохранение, но и внутренняя культура нации — уважение друг к другу, к миру, к природе, — невозможно прийти к долголетию. Мы на протяжении практически 20 лет занимаемся работой с японскими медицинскими коллегами, причем наша сфера интересов — не просто медицина, а биомедицина, и не просто биомедицина, а биофарминдустрия. В последней могут быть препараты животного происхождения, растительного происхождения, а еще бывают препараты из органов и тканей человека. Мы работаем с японскими препаратами, разработанными на основе гидролизата плаценты человека. Они были разработаны более 60 лет назад, причем за основу идеи была взята теория российского академика Владимира Петровича Филатова , который еще в 1930-40-х годах занимался вопросами тканевой терапии. В начале 1950-х годов в Японии были разработаны препараты на основе плаценты, они стали включаться в государственную медицинскую программу, и с 1956 года тот самый препарат «Лаеннек» начал применяться чуть ли не в массовом порядке. В те годы средняя продолжительность жизни японца составляла 63 года, а сегодня она превышает 82…

— Вы считаете, что этот способ оздоровления должен стать частью программы, которая предоставляется по полису ОМС? Будете работать в этом направлении?

— Да, и приятно, что государство нас поддерживает. Проект официально включен в программу «Года Японии в России» и организован при поддержке Правительства Российской Федерации Министерства культуры , Комитета общественных связей города Москвы, Посольства Японии, Российской академии естественных наук (РАЕН) и корпорации RHANA. Я инициировала и организовала этот проект для обмена опытом и создания системы активного долголетия, поскольку RHANA занимается разработкой и внедрением в России технологий антивозрастной медицины, которая основана на японских плацентарных биотехнологиях, включенных в государственную страховую медицину Японии.

Также я возглавляю секцию биомедицины в Российской академии естественных наук, где являюсь членом-корреспондентом. Поэтому я выступаю и со стороны академии, и со стороны частной медицинской организации, и со стороны правительства, потому что вхожу в комитет по здравоохранению при Совете Федерации . И конечно, на каждом уровне и с каждого ракурса я буду разъяснять и выступать с инициативой о более широком использовании биофармацевтических препаратов в медицинской практике, включении их в клинические рекомендации и протоколы лечения, а также в систему государственного медицинского страхования (ОМС), чтобы она была доступна максимальному числу россиян.

Выставка InterCharm, команда RHANA

Вступление в члены РАЕН, Диброва Е.

Международный медицинский инвестиционный форум

Диброва Е., Рахманин Ю. А., профессор, председатель секции биомедицины РАЕН

Капельница «Лаеннек», клиника RHANA

В «Лаеннек»-кабинете

Награда «Лучшая методика в anti-age» на Всероссийском конкурсе «Парад клиник 2017-2018»

Выставка SAM-Expo, команда RHANA

— «Лаеннек»-терапия и связанные с ним способы оздоровления — это, скорее, профилактика или уже решение имеющихся проблем со здоровьем?

— Давайте начнем с вопроса: как влияет на активное долголетие тот или иной компонент? Любые медицинские препараты — это инструменты. Если сравнить человека, «биологическую машину», с машиной обычной, металлической, то найдем много схожего. Чтобы обычная машина возила вас долго и не ломалась в пути, надо время от времени устраивать ей техническое обслуживание: смазывать ее, заливать масло, смотреть шестеренки, менять колодки тормозные и т. д. Можно, конечно, ничего этого не делать, просто гонять, и уж тогда она пройдет столько, сколько пройдет… То же самое касается здоровья. Но, в отличие от механики, у человека есть более важный компонент — сознание. В него входят и культура, и духовные ценности, и отношение к самому себе и к своему организму. Японцы, работая над препаратом, использовали в основе именно эту идею осознанного отношения к себе. Японцы назвали препарат в честь французского врача Рене Лаэннека, взяли идеи теории академика Филатова (она у нас потом ушла из поля зрения медиков), научились очищать исходное сырье — плаценту — от всех лишних примесей и сделали сверхтонкий по своей структуре препарат.

— Кстати, о сырье. Откуда же берется эта самая человеческая плацента? Ведь это временный орган, который формируется только на период беременности, ни до нее, ни после он не нужен ни матери, ни ребенку…

— Совершенно верно, плацента не принадлежит никому. Поэтому в Японии беременные женщины по желанию вступают в программу, по которой после родов их плаценты уходят на производство препарата. Они делают это охотно, потому что знают: уже не первое поколение японцев использует эти средства для лечения, и они тоже вносят свой вклад в здоровье нации. Вступив в программу, женщина на регулярной основе проходит тщательные обследования, ее многократно на протяжении всей беременности обязательно проверяют на все инфекции. Врачи следят, чтобы она была абсолютно здорова. Только у абсолютно здоровой мамы при рождении абсолютно здорового ребенка берут плаценту. Плацента — это орган-посредник, который нужен для питания плода, он содержит витамины, протеины, аминокислоты, минералы, факторы роста — все то необходимое, чтобы плод рос и развивался. Пара слов о факторах роста, которыми пугают неграмотные врачи: говорят, если их применять, то у человека вырастет что-то ненужное. Но это совершенно невежественное понимание биохимических процессов, биологических процессов организма. Также плацента — орган не только для построения новых органов и систем плода, он еще и обеспечивает регуляторные процессы в организме. Итак, полученная от донора здоровая плацента поступает на совершенно космический процесс, где идет многоступенчатое низкомолекулярное фракционирование. В результате получается абсолютно очищенный от гормонов, от вредных примесей, от белков крупной фракции стандартизированный препарат, который может использоваться для разных видов инъекций. Плацентарный препарат является лекарственным средством и имеет четкие и обоснованные показания по применению.

— Как работает «Лаеннек» в организме?

— Официально — как гепатопротектор и иммуномодулятор. Печень, как известно, самый главный фильтр в организме человека. Если мы хотим долго и качественно жить, мы должны содержать свою печень в хорошем состоянии. В Японии этот метод применяется при лечении более чем 80 заболеваний. Но и у нас проходят исследования по антивозрастной медицине, по синдрому хронической усталости. Японцы считают препарат «интеллектуальным», потому что он находит «слабое звено» в организме человека и работает именно там. Я видела, как некоторые японские врачи просто разговаривали с препаратом, как с живым существом! Но это легко объяснить, зная японское мировоззрение.

— Вы сказали, что препарат является частью японской государственной программы активного долголетия. Сработает ли подобная программа в России?

— Я не сомневаюсь в этом. Я привезла из Японии в Россию готовую модель активного долголетия, в основе которой — профилактическая медицина. Хотя бы раз в год любой взрослый человек должен сделать минимум обследований — общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, УЗИ внутренних органов, рентген, ну и для женщин определенного возраста — маммографию. И тогда будет понятно, какие меры надо принимать для сохранения здоровья и какие органы и системы нуждаются в помощи и профилактике в первую очередь. Однако все это должно происходить на фоне изменения своего сознания, избавления от «ментального мусора» — злобы, мстительности, зависти. Только культивируя внутри себя «экологию сознания», каждый из нас сможет достичь и физического здоровья, и проживет долгую, активную и счастливую жизнь в мире с самим собой. Поверьте, мы все можем жить до ста лет, природа предусмотрела для этого все ресурсы и все возможности.