Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 16 по 22 июля

Из него вы узнаете, что ожидает вашу семью в ближайшие дни.

На неделе с 16 по 22 июля супруги вплотную займутся повышением благосостояния семьи, будут искать разумные компромиссы в спорных вопросах, им захочется сделать супружеские отношения более совершенными. Хотя и без ехидных замечаний в адрес друг друга не обойдется.

Детки же станут перенимать у родителей какой-то утилитарный опыт и равняться на них во взаимоотношениях с окружающими.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе какие-то ваши поступки могут отрицательно повлиять на благополучие семьи и на домашний микроклимат, а вашему мужу от вас будет доставаться больше претензий, чем любви и ласки.

Постарайтесь просчитывать вероятные последствия своих действий и не придирайтесь к благоверному, иначе домочадцы полным составом ополчатся против вас.

Кроме того, в данный период не стоит делать ничего такого, что может негативно сказаться на вашем эмоционально-психологическом состоянии.

От маленьких Овнов, скорее всего, будут зависеть взаимоотношения между их родителями. Ваше чадо может как поссорить вас с мужем, так и вывести вас из какого-то конфликта.

Удачные дни:22.

Неудачные дни:20, 21.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе какие-то ваши начинания бытового характера могут не понравиться вашим домочадцам. Не исключено, что вы заставите их заниматься какими-то делами тогда, когда они собирались отдыхать и развлекаться.

При этом вам и самой в какой-то момент, скорее всего, захочется отложить заботы и посвятить время чему-то приятному.

Не отказывайте себе в этом удовольствии и не слишком наседайте с домашними хлопотами на мужа и ребенка; иногда полезнее и правильнее не трудиться, а расслабиться.

Маленькие Тельцымогут наотрез отказаться чему-то учиться, предпочтя общение со сверстниками и какие-то весьма хулиганские проделки; возможно, «бунт» будет связан с обстановкой дома и со взаимоотношениями между их родителями.

Удачные дни:16.

Неудачные дни:17.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе какие-то семейные или бытовые дела, скорее всего, потребуют частых поездок, согласований, общения с дальними родственниками и совершенно посторонними людьми.

Кроме того, у вас может появиться желание что-то изменить в воспитательном процессе ребенка или вы откажетесь от планов, касающихся его отдыха во второй половине лета, и инициируете что-то совсем новое.

А еще не исключен компромисс с мужем по какому-то утилитарному вопросу.

Маленькие Близнецымогут разругаться с кем-то из сверстников. Есть вероятность, что вашему ребенку надоест какой-то друг, а потому он предпочтет просто с ним поссориться, чтобы не объяснять нежелание общаться.

Удачные дни:18.

Неудачные дни:19.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы можете получить неожиданный подарок от мужа. Причем не исключено, что это подношение будет иметь какое-то отношение к вашей безопасности или к вашему здоровью.

Кроме того, у вас, возможно, появится шанс раз и навсегда разобраться с какой-то спорной и постоянно тревожащей вас семейной ситуацией.

Правда, для этого, скорее всего, придется решиться на что-то такое, что вы обычно не применяете для избавления от проблем, так как считаете это неэтичным.

Маленькие Ракимогут столкнуться с трудностями в процессе овладения какими-то навыками. Впрочем, вашему чаду, вероятно, хватит упорства преодолеть эти препятствия.

Удачные дни:16.

Неудачные дни:17.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы можете инициировать какие-то серьезные перемены в семейном укладе.

Скорее всего, вы решите, что пришла пора что-то радикально менять, чтобы отношения в семье стали более совершенными, или чтобы муж и ребенок могли находиться дома с максимально возможным комфортом.

Вероятно и какое-то радостное событие, связанное с кем-то из ваших домочадцев, правда, оно потребует от вас лишних хлопот и на каком-то этапе спровоцирует размолвку с благоверным.

Маленькие Львымогут неожиданно предъявить родителям какие-то претензии. Не отмахивайтесь от чада — велика вероятность, что его недовольство будет иметь под собой вполне весомые основания.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:21.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе, скорее всего, исполнится какое-то ваше желание, так или иначе связанное с вашей семьей вообще и со взаимоотношениями с мужем в частности.

Правда, есть вероятность, что чувства радости и удовлетворения придут не сразу, а сначала вы испытаете растерянность или недоумение.

Кроме того, вы, возможно, станете более объективно воспринимать своего благоверного, поймете, с какими его недостатками можно побороться, а с чем нужно просто смириться, чтобы не провоцировать ссоры.

Маленькие Девымогут продемонстрировать прижимистость и отказаться чем-то делиться со сверстниками или с родителями. Вероятно, это станет первым проявлением экономности вашего чада.

Удачные дни:16, 17, 18.

Неудачные дни:19.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе у вас может появиться огромное желание «забить» на какие-то домашние дела и на обязанности жены и матери, и, скорее всего, вы пойдете на поводу у своих «хочу».

Не исключено, что вы вместо каких-то хлопот, выполнения данных близким обещаний и тех забот, за которые в вашей семье больше никто не отвечает, отправитесь куда-то с долгосрочным визитом или демонстративно займетесь каким-то своим хобби, что в свою очередь приведет к обидам ребенка и яркому недовольству мужа.

Маленькие Весыбудут активно потакать каким-то своим желаниям, никак не реагируя на указания родителей. Придется вам как-то по-особому призывать чадо к порядку и послушанию.

Удачные дни:18, 21.

Неудачные дни:17, 22.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вам настоятельно рекомендуется воздержаться от любых травмоопасных бытовых дел и от рисковых психологических экспериментов над мужем — и то, и другое может стать причиной неприятностей.

Кроме того, вам в данный период, скорее всего, придется подчиниться благоверному в ситуации, в которой обычно именно вы принимаете решения.

Не исключено, что на этот раз супруг не доверит вам право выбора, так как будет понимать, что вы под воздействием каких-то эмоций вот-вот совершите ошибку.

Маленькие Скорпионымогут ввязаться в какую-то небезопасную эскападу. Велика вероятность, что вашему чаду захочется проверить себя на прочность и разобраться, как далеко простирается его храбрость. Будьте бдительны.

Удачные дни:21.

Неудачные дни:16.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вы можете отказаться участвовать в каких-то бытовых делах, затеянных вашим мужем, так как предпочтете делать то, что у вас получается гораздо лучше. Вероятен конфликт.

Впрочем, вы сумеете его избежать, если подробно и четко объясните благоверному, что в чем-то другом от вас будет больше пользы, чем от занятия тем, в чем вы ничего не понимаете, или тем, к чему у вас не лежит душа.

Кроме того, не исключена странная ситуация, связанная с ребенком, и вам придется постараться, чтобы понять чадо.

Маленькие Стрельцымогут взбунтоваться против каких-то домашних обязанностей и наотрез отказаться слушаться родителей. От принуждения толку не будет, а потому не заставляйте ребенка, а ищите мощную мотивацию.

Удачные дни:22.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вы можете резко изменить какую-то не устраивающую вас семейную ситуацию, правда, для этого вам, скорее всего, придется пойти на серьезный конфликт с кем-то из ваших родственников или с родней мужа.

Кроме того, вам в данный период настоятельно рекомендуется избегать тех бытовых дел и разговоров с супругом и ребенком, которые вырывают вас из зоны психологического комфорта — все это чревато ухудшением самочувствия и обострением хронической болезни.

Маленькие Козерогина пределе своих возможностей справятся с какой-то сверхсложной для их возраста задачей. Покажите чаду, что гордитесь им, и обязательно скажите, что будете брать с него пример — это улучшит ваши отношения с ребенком.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:19.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы можете отправиться с домочадцами туда, где ваше семейство уже когда-то побывало, и где каждому из вас очень понравилось.

Правда, сборы, скорее всего, будут сопровождаться не только непредвиденными расходами, но и мелкими досадными размолвками и с мужем, и с ребенком.

Кроме того, есть вероятность, что вы с благоверным затеете какой-то проект, направленный на увеличение благосостояния семьи; этот совместный труд поможет оставить в прошлом какие-то былые разногласия.

Маленькие Водолеимогут осуществить какую-то свою или чужую идею, так или иначе связанную с творческой самореализацией. Это хорошо скажется на личностном становлении вашего чада.

Удачные дни:18.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе ваш муж может исполнить какое-то ваше желание, вот только не факт, что это приведет вас в восторг.

Велика вероятность, что он существенно опоздал с реализацией вашей мечты, и она уже больше для вас не актуальна, а потому вместо благодарности вы почувствуете раздражение.

Кроме того, вы, возможно, перестанете прощать благоверному недостатки, которые раньше стойко игнорировали. Зато с ребенком вас ждут какие-то приятные для вас обоих занятия и полное взаимопонимание.

Маленькие Рыбымогут проявить неосмотрительность, осуществляя какие-то свои «хочу», и тем самым добавят родителям хлопот или станут причиной крупных непредвиденных расходов.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:18.

Фото: Shutterstock.com