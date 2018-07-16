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7 незаменимых лайфхаков для отдыха на природе
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7 незаменимых лайфхаков для отдыха на природе 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Эти советы сделают ваш отдых по-настоящему безопасным и комфортным.
Лето — прекрасная пора, когда мы все больше проводим время на свежем воздухе, отправляемся на дачу или собираемся на пикники. Но мы редко задумываемся о том, что на каждом шагу нас подстерегают опасности.
Если быть готовыми ко всем этим мелким, но неприятным проблемам, ваш отдых станет намного беззаботнее и приятнее.
Какой отдых обходится без назойливых насекомых, которые норовят разделить с вами ваш обед, без солнечных ожогов и укусов комаров.
Стоит знать всего несколько хитростей, чтобы эти проблемы не испортили ваш отдых.
В ролике вы также найдете советы, как правильно мыть летом овощи и фрукты, как обезопасить себя от падений, если ваша летняя обувь скользит, и как лучше упаковать еду и напитки, если вы выезжаете на пикник.
Смотрите ролик и берите эти полезные советы себе на заметку!
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