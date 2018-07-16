Тазовое предлежание плода: 7 ответов на главные вопросы будущих мам

Узнайте, какие прогнозы дают врачи, если у будущей мамы диагностировано тазовое предлежание плода.

У всех женщин беременность протекает по-разному, и редко, когда будущую маму не беспокоят вообще никакие отклонения. Но одно дело, если проблемы временные и относительно просто решаются в течение срока, а другое дело, когда повлиять на ситуацию слишком сложно или невозможно вообще, как например, при тазовом предлежании плода.

«Летидор» обратился к Маргарите Гегамовне Минасян (стаж работы 5 лет), акушеру-гинекологу сервиса «Онлайн Доктор», чтобы выяснить, на каком сроке беременности делают окончательные выводы о тазовом предлежании, реально ли изменить положение плода и каким образом у женщины будут принимать роды.

Что такое тазовое предлежание плода

Правильным положением плода к моменту родов считается головное предлежание, то есть при потугах ребенок выходит головкой вперед. О тазовом предлежании говорят, когда плод расположен в матке продольно, но его тазовый конец предлежит ко входу в малый таз матери.

Существует 3 вида тазового предлежания плода:

Ножное, при котором ко входу в малый таз женщины предлежат ножки плода.

Ягодичное, когда предлежат ягодицы плода.

Смешанное, когда предлежат и ягодицы и ножки плода.

Каковы причины неправильного положения плода

Выделяют несколько причин тазового предлежания:

перерастяжимость матки;

маловодие (снижение уровня околоплодных вод ниже нормы для данного срока беременности);

многоводие (избыток околоплодных вод);

пороки развития плода.

Как и на каком сроке ставят диагноз

Первоначально диагноз «тазовое предлежание плода» могут поставить после второго скрининга примерно на 22-23 неделе.

После 30-32 недель положение пода окончательно устанавливается в матке и тогда диагноз считается подтвержденным.

В дальнейшем плод будет активно расти, а места в матке останется немного, и развернуться будет крайне трудно. Хотя известны случаи, когда даже на поздних сроках ребенок переворачивался самостоятельно.

Возможно ли до родов изменить положение плода

Изменить положение плода при тазовом предлежании до родов при помощи так называемого наружного акушерского поворота теоретически возможно, но практически сейчас к этому прибегают все реже и реже.

Во-первых, это травматично для ребенка, во-вторых, он все равно может вернуться в прежнее положение, из которого его перевернули.

Что касается ведения беременности в этом случае, то зачастую акушер-гинеколог наблюдает женщину в течение всего срока точно так же, как и при беременности с головным предлежанием, никаких дополнительных предписаний или назначений обычно не требуется.

Как рожают с тазовым предлежанием плода

Многие будущие мамы сегодня хотят рожать только естественным путем, поскольку считается, что это лучше и для ребенка, и для самой женщины. Однако в некоторых случаях это невозможно или представляет большой риск для здоровья и жизни.

Тазовое предлежание плода является абсолютным показанием к кесареву сечению, если пол будущего ребенка — мужской.

Главная опасность для мальчиков во время прохода через родовые пути состоит в том, что могут повредиться яички, а также может произойти неправильное разгибание головки.

На сегодняшний день девочек рожают также с помощью кесарева сечения, поскольку тазовое предлежание в любом случае является травматичным как для мамы, так и для ребенка.

Естественные роды при данном положении плода в целом возможны, но многое зависит от опыта акушера.

Каковы риски при естественных родах с тазовым предлежанием

При естественных родах с тазовым предлежанием плода роды тяжелее и травмоопаснее из-за того, что по родовым путям проходит сначала узкая часть тела плода (ноги или ягодицы), а затем большая (голова).

Также может увеличиться длительность родов.

Мать рискует получить разрыв шейки матки или расхождение лона из-за того, что ребенок может встать в родовых путях широкой частью головы или даже застрять.

При прохождении плода по родовым путям самое главное не допустить выпадения пуповины, так как если она пережимается, то это может вызвать гипоксию у ребенка.

Кроме этого, когда голова плода дольше находится в полости матки, малыш рискует заглотнуть меконий (первородный кал) или околоплодные воды. Попадание мекония или околоплодных вод в легкие опасно тем, что иногда приводит к развитию пневмонии у ребенка.

Также при неправильном прохождении головки плода существует риск повреждения шейного отдела позвоночника и мозжечка.

Существует ли профилактика тазового предлежания во время беременности

Профилактикой тазового предлежания может быть лечение маловодия и многоводия у женщин.

Кроме того, для профилактики многих состояний, в том числе и тазового предлежания, женщинам рекомендуется периодически принимать коленно-локтевое положение, тогда ребенок в утробе матери может спокойно развернуться так, как ему удобно, в том числе головкой вниз. Происходит это за счет того, что в матке становится больше места, уменьшается давление на нее, она становится более спокойной.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!