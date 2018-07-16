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«Не слишком сумасшедшие»: что на самом деле думают иностранные болельщики о русских девушках
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«Не слишком сумасшедшие»: что на самом деле думают иностранные болельщики о русских девушках 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Русские девушки самые красивые — необидный стереотип о нас, который хочется слышать снова и снова. Но так ли он правдив? Пользуясь наплывом иностранных туристов на Чемпионате мира, WMJ.ru решил узнать всю правду у приезжих болельщиков.
Вообще, девушки стали чуть ли не главной темой для дискуссий после самого футбола на ЧМ-2018. Каких только обсуждений не было в социальных сетях и СМИ о представительницах прекрасного пола. Кто-то заявлял, что иностранцы обескуражены раскрепощенностью девушек, другие, наоборот, отмечали их приятную скромность. Что же на самом деле думают приезжие болельщики о русских девушках, смотри в нашем новом видео!
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Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Видео: Екатерина Худякова
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