«Вида, мы тебя простили». Московская фан-зона зажгла в последний раз

Тяжко осознавать, что чемпионат мира пролетел так быстро. Вся страна, люди всех возрастов и национальностей по-настоящему заболели футболом. На финальный матч в московскую фан=зону пришли и семьи с маленькими детьми, и подростки, и бабушки с дедушками. Сам стал свидетелем, как по дороге от метро пожилая пара обсуждала, кто должен стать лучшим игроком турнира — Модрич или темненький юноша из Франции (видимо, Мбаппе).

Но не только русские решили посмотреть заключительную игру на Воробьевых. Месси, Роналду, Неймар, Озил, даже колумбиец Бакка тоже пришли понаблюдать за противостоянием топов российского ЧМ. Конечно, это были не сами футболисты, а их поклонники. Москва в заключительный раз на этом турнире вобрала в себя весь мир.

Удивила огромная очередь в официальный фан-шоп. Чтобы попасть внутрь, нужно было отстоять в очереди 20 минут! При этом джерси многих сборных уже не было в продаже. Продавцы уверяют, что уже все разобрали, не говоря уже о футболках сборной Франции.

За час до матча встать у центрального экрана было невозможно. Все хотели в последний раз прикоснуться к чему-то важному, весомому, хоть и не на самом стадионе. Рекорд по посещаемости фан-зона не поставила, но по неофициальным данным собрала около 80 тысяч человек (рекорд — 120 тыс. на четвертьфинале Россия — Хорватия). И большая часть из этих людей поддерживала как раз хорватов, несмотря на ситуацию с защитником Домагоем Видой, поведение которого многие из россиян осудили. Французов же собралось совсем чуть-чуть, и они держались небольшой группкой, периодически размахивая флагами.

Первый гол французов собравшиеся встретили очень скупо. Раздалось лишь несколько хлопков, которые даже погоду испортили. Зато забивший ответный мяч Перишич удостоился продолжительных оваций. Просветлело!

Очень понравилось публике решение главного арбитра встречи посмотреть повтор с игрой рукой того же Перишича в своей штрафной, а заодно и итоговое решение о назначении пенальти в ворота хорватов.

Публика необычайно быстро переобулась. Все вдруг стали резко переживать не за балканцев, а просто за забитые мячи. И лишь одинокий, немного подвыпивший мужчина после гола Гризманна крикнул: «Вида, мы тебя уже простили. Забей хоть ты Франции!»

Но Вида не забил. Зато отличились много критикуемый Погба и лучший молодой игрок ЧМ Мбаппе. Конечно, голы получились красивые, и зрители даже похлопали им. Но надо признать, что настоящие, искренние эмоции у наших людей вызывает только сборная России. Голы Дзюбы и Черышева приводили фан-зону в экстаз. Сейвы Акинфеева свели с ума страну так, что его имя скандирует во время любого матча. А мячи, забитые чужеземцами, не могут взволновать душу россиянина до той же стадии.

После финального свистка толпу взбодрили несколько качественных треков. Первый — Seven nation army, под эту песню команды появились на поле. Окей! Фанаты же колбасятся под нее с 2008-го. А вторую завели уже в честь победителей — Alors on dance в исполнении французского певца, который был популярен лет восемь назад.

Никто не расходился. Все хотели посмотреть награждение победителей и слезы проигравших. Но сразу после вручения приза лучшему молодому игроку сильный ливень решил вмешаться, погода заплакала болельщиков в рекордные сроки. Козырек не спас. Дождь был реально ледяным (я проверил), невозможно было устоять на месте. Даже с трансляцией возникли траблы.

Только даже этот небесный ад не мог испортить собравшимся настроение. Ведь чемпионат мира — это не только футбол, это еще и болельщики, атмосфера добра и счастья, которой заразились все. Русские люди бегали по глубоким лужам, смеялись и пели гимн. Хотя бы ради таких эмоций стоило проводить турнир. Кайфанули все!