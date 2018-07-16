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Экс-татушки Катина и Волкова перестали общаться
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Экс-татушки Катина и Волкова перестали общаться 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Катина, бывшая вокалистка популярной молодежной группы «Тату», посетила с выступлением фестиваль «Славянский базар в Витебске». Певица уже далеко не новичок на сцене этого ежегодного мероприятия. Еще в юности она приняла в нем участие, будучи в составе детского коллектива «Непоседы». В интервью журналистам она рассказала о своей сольной карьере и об отношениях с бывшей напарницей, Юлией Волковой. Девушки начали работать раздельно в 2010 году.
Катина говорит, что самостоятельная работа поначалу давалась с трудом, но постепенно она привыкла. С тех пор их дуэт возрождался еще несколько раз ради значимых концертов таких, как церемония открытия Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, но о полноценном воссоединении речи не идет. Тем не менее, шлейф былой славы тянется за обеими до сих пор и Елена не скрывает своего отношения к этому: «Группа, в которой я пела, гремела на весь мир, и я горжусь, что была ее участницей. Я приобрела там бесценный опыт, который помог мне в итоге начать сольную карьеру», — цитирует певицу портал dni.ru.
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Юлия Волкова начала новую жизньПевица кардинально сменила имиджХиты легендарной группы обе бывшие участницы исполняют на своих выступлениях, поскольку все вопросы с продюсером Иваном Шаповаловым они уладили. Также Елена сообщила, что ему удалось победить рак мозга и он чувствует себя хорошо. А отношения с Волковой Катина решила прекратить совсем. «Так случилось», — лаконично объясняет певица.
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