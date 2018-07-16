Убийство Джона Кеннеди и другие несчастья. Кто проклял знаменитую династию?

16 июля 1999 года в странной авиакатастрофе погиб Джон Кеннеди-младший. Его гибель стала далеко не первой в череде смертей представителей этой фамилии. О мистике, преследующей один из самых знаменитых кланов США, рассказывает Teleprogramma.pro. Джон Кеннеди-младший: смерть в океане Джон Фитцджеральд Кеннеди-младший. Источник: Wikimedia

В последний день своей жизни 38-летний Джон Фитцджеральд Кеннеди-младший, первенец 35-го американского президента и Жаклин Кеннеди , вместе с супругой и ее сестрой полетел в Нью Джерси на свадьбу двоюродной сестры. Наследник знаменитой династии сам управлял легкомоторным самолетом.

Он был опытным пилотом, часто летал этим маршрутом, в том числе в темноте. Тем страннее кажется то, что он разбился, как новичок, самолет потерпел авиакатастрофу. По официальной версии — из-за дезориентации пилота в пространстве и плохой видимости.

Авария прошла над Атлантическим океаном. Погибли все. Эти три смерти стали очередными в череде странных трагических случайностей. Убийство Джона Кеннеди и его брата Роберта Впервые о проклятии Кеннеди заговорили в конце 1960-х, когда произошло убийство Джона Кеннеди. Красавец-президент был застрелен 22 ноября 1963 года на глазах у собственной жены и ликующей толпы, встречавшей его кортеж в Далласе. Главным подозреваемым в шокировавшем всю Америку преступлении стал некий Ли Харви Освальд , сотрудник школьного книгохранилища — через два дня он был застрелен в полицейском участке, а вскоре неожиданно скончался и застреливший его местный житель.

Джон Кеннеди за несколько минут до убийства, 22 ноября 1963 года. Источник: Wikimedia

До сих пор неизвестно, кто на самом деле «убрал» Джона Кеннеди и за что. Среди версий в ходу самые разные, от «советского» и «кубинского следа» до гипотез, что тут было замешано ЦРУ , мафия или влиятельные бизнесмены.

Через пять лет, 5 июня 1968 года, его брат, сенатор и политический деятель Роберт Кеннеди (Бобби), потенциальный президент Штатов, при не менее странных обстоятельствах погиб от пули религиозного фанатика — через несколько секунд после того, как он произнес речь по поводу своей победы на предварительных выборах в штате Калифорния.

Роберт Фрэнсис Кеннеди пережил брата на 5 лет. Источник: Wikimedia

Еще один их брат, Джо, погиб во время Второй мировой. Из четырех братьев — наследников знаменитой фамилии, до старости дожил только один. Считается, что именно Эдвард Кеннеди (родные предпочитали называть его Тедом) впервые и придал огласке семейную легенду о проклятии, которая висит над всеми, кто носит эту фамилию.

Братья Кеннеди: Роберт-Бобби, Эдвард-Тед и Джон. До старости доживет лишь Тед. Источник: Wikimedia Бродяга Джо — первый Кеннеди в США Джозеф Патрик Кеннеди, родоначальник династии и косвенный виновник всех несчастий. Источник: Wikimedia

Основатель одной из самых влиятельных и богатых в США династий, Джозеф-Патрик Кеннеди, или Джо, грешил достаточно. В США ирландский крестьянин приехал в поисках лучшей жизни. И не гнушался ничем, чтобы разбогатеть, искал любую возможность: незаконно торговал спиртным во времена сухого закона, правдами и неправдами скупал и продавал землю, спекулировал на бирже, женился он, разумеется, по расчету — на дочери мэра Бостона Розе Фицджеральд, предки которой тоже были из Ирландии.

У супругов было девять детей — и большинство из них ждала трагическая судьба. Их дочь, Розмари, с детства страдала задержкой в развитии, лежала в психиатрической клинике, а в двадцать с небольшим лет после неудачной операции на мозге стала недееспособной.

Старший сын, Джозеф-Патрик младший, погиб в 1944-м: взорвалась взрывчатка в самолете, которым он управлял. Но тогда представители клана Кеннеди еще не задумывались о том, что все преследующие их беды и смерти вряд ли случайны. Смерть ходила за ними по пятам В конце 40-х еще одна дочь Кеннеди-старшего, Кэтлин, разбилась в автокатастрофе. Затем погибли Джон и Роберт. Да и Тед — единственный из сыновей Джо, доживший до старости, был на волосок от смерти — в 1969-м он попал в автоаварию, его автомобиль слетел с моста и упал в воду, лишь чудом Теду удалось выбраться из тонущей машины. По странному совпадению в аналогичной аварии побывал и сын Роберта Кеннеди, и тоже чудом выжил. Второй отпрыск Бобби плохо кончил — «золотой американский мальчик» Дэвид Кеннеди не дожил и до тридцати, умер от передозировки наркотиков. Еще один его сын не дожил до сорока, погиб на горнолыжном курорте.

Из четырех отпрысков Джона и Жаклин Кеннеди двое умерли в младенчестве. Из всех детей 35-го президента США сегодня жива лишь дочь Кэролайн, в ноябре 2018 года ей исполнится 61 год. О семейном проклятии она старается не думать — как и другие, оставшиеся в живых представители знаменитой династии: кузены, внучатые племянники и так далее. Кэролайн Кеннеди очень надеется, что ее потомков печальная судьба минует. Возможно, именно поэтому ее дочери и сыновья носят фамилию ее мужа.

Несчастья (не обязательно смерть) преследуют многих, кто берет фамилию Кеннеди.

Кэролайн Кеннеди — единственная наследница президента Джона Кеннеди, которая жива сегодня. Источник: Wikimedia Проклятое золото Кеннеди

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Жаклин Кеннеди: почему первая леди США не была счастлива Жаклин Кеннеди — супруга 35-го президента США, икона стиля и одна из самых красивых и знаменитых женщин ХХ века. Она была рождена, чтобы стать звездой. К несчастьям Кеннеди причастен Джозеф, первый Кеннеди-американец. Но только косвенно. Страшная легенда гласит, что все беды — от деда его жены Розы. Одно время он занимался разбоем на большой дороге — так что желающих проклять его было немало. Да и богатство, которое в свое время приумножил Джозеф Кеннеди, тоже было проклятым. Далекий предок его супруги смог перебраться в США благодаря найденному им тайнику — говорят, что он на беду потомков нашел проклятое золото непобедимой испанской армады.

На протяжении многих лет испанский флот привозил сокровища из заокеанских колоний, было там и золото индейских шаманов, о магии которых до сих пор ходят самые невероятные легенды. И когда оно вернулось обратно, из Старого Света в Новый, духи индейцев сполна отомстили потомкам человека, осмелившегося прибрать его к рукам.

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