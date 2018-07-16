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Адиль Рами: Был момент, когда мелькнула мысль «а вдруг это невозможно»
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Адиль Рами: Был момент, когда мелькнула мысль «а вдруг это невозможно» 

Советский спорт 1 час назад
— Мы перед матчем были предельно сфокусированы. Я должен сказать, что Погба стал настоящим лидером, и он нам это продемонстрировал на этом чемпионате мира. Он придал нам уверенности.
Был момент перед финалом, когда мелькнула мысль «а вдруг это невозможно», но она ушла. Просто когда ты находишься уже в зрелом возрасте, слишком много рефлексируешь. Честно сказать, до сих пор не могу поверить. Невероятно счастлив, — цитирует Рами РИА «Новости».
Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 2:0.
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