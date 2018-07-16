Адиль Рами: Был момент, когда мелькнула мысль «а вдруг это невозможно»

— Мы перед матчем были предельно сфокусированы. Я должен сказать, что Погба стал настоящим лидером, и он нам это продемонстрировал на этом чемпионате мира. Он придал нам уверенности.

РИА «Новости». Был момент перед финалом, когда мелькнула мысль «а вдруг это невозможно», но она ушла. Просто когда ты находишься уже в зрелом возрасте, слишком много рефлексируешь. Честно сказать, до сих пор не могу поверить. Невероятно счастлив, — цитирует Рами

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 2:0.