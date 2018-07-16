«Сначала бывшего отпустите»: Алиана Устиненко хочет влюбиться

Бывшая участница «Дома-2» уехала с Сейшельских островов, куда приезжала вместе с сыном к бывшему мужу Александру Гобозову . Вернуть благоверного молодой маме так и не удалось, и теперь она ищет новую любовь.

Пребывание красавицы на жарком острове закончилось, и она отправилась с сыном в Москву. Зрители уверены, что она приезжала на проект не ради того, чтобы сын воссоединился с отцом, а исходя из своих интересов — пыталась вернуть мужа в семью. К слову, официально пара еще не в разводе. Но если раньше Александр только и говорил о матери своего ребенка и сравнивал всех женщин с ней, то сейчас его сердце действительно занято другой дамой. Поэтому миссия Устиненко провалилась, и развод состоится совсем скоро.

«Хочу влюбиться», — написала в своем микроблоге молодая мама, поняв, что шанса возобновить прошлые отношения нет. Поклонникам кажется, что она жалеет о разрыве с Гобозовым, который похудел и преобразился до неузнаваемости, это было видно по её поведению, по тому, как восхищённо она смотрела на него и защищала от нападок нынешней девушки. «Хотите любви? Сначала бывшего отпустите!» «Ой, представляю каково вам, сначала сами настояли на разводе, а теперь не можете без него, а уже ничего не вернуть…» «Алиана, вы найдете мужчину в любом случае, не переживайте!» «Ты еще такая молодая, чего беспокоиться? Найдется мужчина намного красивее!»

Когда Алиана была на острове, она записала видеоролик, в конце которого почти поцеловала Гобозова, дав надежду преданным поклонникам на воссоединение семьи. Но, увы, этому не быть — Александр все же твердо намерен жениться на возлюбленной Ольге.