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Мужчина застал ворона за воровством своих бутербродов
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Мужчина застал ворона за воровством своих бутербродов 

Газета.Ru 1 час назад
Мужчина решил поймать коллегу, который постоянно крадет из его сумки еду и установил скрытую камеру. Выяснилось, что его бутерброды воровал ворон, сообщает телеканал «360».
Довольно долгое время мужчина грешил на своих коллег, подозревая, что это они воруют еду из его холодильной сумки.
Однажды ему далось поймать вора с поличным, им оказался смекалистый ворон, научившийся потрошить плотно закрытую сумку. Птица, подозрительно озираясь, по очереди вынимала из контейнера коробки, пока не нашла пакет с едой. Прихватив добычу, вор немедленно улетел.
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