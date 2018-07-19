Лекционный день и авангардная ночь: где провести день рождения Маяковского

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости . Лекции об особенностях творчества Владимира Маяковского и его путешествиях, музыкально-поэтические вечера и мастер-классы, кинопоказы и чтения пройдут в Москве в день 125-летия со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба Государственного музея Маяковского.

В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. Специально к этому событию ряд музеев готовит выставки, посвященные ему и его творчеству. Здание Государственного музея В. В. Маяковского в Лубянском проезде закрыто на масштабную реконструкцию, но сам музей готовит обширную программу празднования памятной даты.

Торжественная часть начнется на Новодевичьем кладбище: директор музея Маяковского Алексей Лобов возложит цветы на могилу поэта. Затем всем желающим проведут экскурсию по выставке «Дочка», которая работает в мемориальной квартире на Красной Пресне, входящей в состав учреждения. С 2017 года там размещается культурно-образовательный проект, посвященный Патриции Томпсон — дочери поэта, которая родилась в Америке. В двадцатых числах июля на юбилей Маяковского приедет его внук Роджер Томпсон

Также в этот день специалисты проведут большое количество лекций, в ходе которых поклонники Маяковского узнают о том, почему он писал «лесенкой», кто был его истинная и единственная муза, с кем он дружил и конкурировал, почему выезжал за границу, кто виноват в его трагической гибели. Слушателям представят факты, далекие от вымыслов и сфабрикованных легенд. Вечерняя программа начнется с творческой встречи с художником-мультипликатором Юрием Норштейном , который мечтал создать фильм о Маяковском.

В парке «Красная Пресня» актеры Московского театра поэтов прочитают стихи Маяковского в рамках музыкально-поэтического вечера «Пойдем в гости к Маяковскому», а во дворе Музея Маяковского проведут Авангардную ночь, в которой примут участие актеры театра и кино Анастасия Макеева Сергей Данилевич , а также музыкальные группы.

"Актриса театра и кино Анастасия Макеева расскажет про одну из самых ярких и будоражащих умы и сердца любовных историй начала ХХ века — Лили Брик и Владимира Маяковского, прочитает их переписку, а также фрагменты поэмы «Про это», которую поэт писал в добровольном заключении и которая была одобрена его музой… Актер театра и кино Сергей Данилевич представит моноспектакль о поэте", — отметили в организаторы мероприятия.