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Музей Маяковского отметит юбилей поэта музыкально-поэтическим вечером
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Музей Маяковского отметит юбилей поэта музыкально-поэтическим вечером 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Государственный музей В. В. Маяковского в четверг отметит 125-летний юбилей поэта Владимира Маяковского выставками, лекциями, а также музыкально-поэтическим вечером «Пойдем в гости к Маяковскому». Как сообщили в пресс-службе музея, мероприятия в честь юбилея поэта пройдут также и на открытом воздухе — в парке культуры и отдыха «Красная Пресня».
"Во время музыкально-поэтического вечера «Пойдем в гости к Маяковскому» зрители увидят театрализованные представления с участием актеров Московского театра поэтов, которое было подготовлено специально ко дню рождения", — сообщили в пресс-службе. В основу спектакля легли стихи Маяковского, а также его соратников-футуристов, последователей.
В рамках праздничной программы в «Квартире на Большой Пресне» пройдет творческая встреча с художником-мультипликатором, режиссером мультипликационного кино Юрием Норштейном. «Именно о кинематографе, Владимире Маяковском и творческих замыслах и пойдет разговор с Юрием Норштейном», — уточняют в пресс-службе. В музее также пройдет экскурсия по выставке «Дочка». Посетители смогут узнать о жизни поэта в Америке, его знакомстве с Элли Джонс и рождении дочери — Патриции Томпсон.
Программа на открытом воздухе
Одной из площадок празднования станет парк «Красная Пресня». Откроется празднование вечерним мастер-классом для детей «Живопись архитектуры». «Эпоха, в которую жил великий поэт, знаменита развитием новых направлений в живописи, архитектуре. В рамках мастер-класса, разработанного Александром Заикиным, дети смогут поработать с кубиками, создать собственную композицию, узнавая параллельно о супрематической живописи и архитектуре», — рассказали о мероприятии организаторы.
На территории парка также пройдут две лекции. Одна из них — лекция-кинопоказ, которая посвящена «Владимиру Маяковскому и его роли в развитии и становлении кинематографа: как поэт пришел в кино, с чего началось его знакомство с кинематографом».
Помимо этого, 23 июля в Москву приедет внук поэта — Роджер Томпсон, который примет участие в пресс-конференции, посвященной юбилею своего предка. Он является сыном Патриции Томпсон, которую поэт видел лишь один раз в своей жизнь.
Владимир Маяковский (1893 — 1930) — советский поэт. Автор «Стихов о советском паспорте», поэм «Хорошо!», «Облако в штанах», пьес «Клоп», «Баня» и других.
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