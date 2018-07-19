Музей Маяковского отметит юбилей поэта музыкально-поэтическим вечером

МОСКВА, 19 июля. / ТАСС /. Государственный музей В. В. Маяковского в четверг отметит 125-летний юбилей поэта Владимира Маяковского выставками, лекциями, а также музыкально-поэтическим вечером «Пойдем в гости к Маяковскому». Как сообщили в пресс-службе музея, мероприятия в честь юбилея поэта пройдут также и на открытом воздухе — в парке культуры и отдыха «Красная Пресня».

"Во время музыкально-поэтического вечера «Пойдем в гости к Маяковскому» зрители увидят театрализованные представления с участием актеров Московского театра поэтов, которое было подготовлено специально ко дню рождения", — сообщили в пресс-службе. В основу спектакля легли стихи Маяковского, а также его соратников-футуристов, последователей.

В рамках праздничной программы в «Квартире на Большой Пресне» пройдет творческая встреча с художником-мультипликатором, режиссером мультипликационного кино Юрием Норштейном . «Именно о кинематографе, Владимире Маяковском и творческих замыслах и пойдет разговор с Юрием Норштейном», — уточняют в пресс-службе. В музее также пройдет экскурсия по выставке «Дочка». Посетители смогут узнать о жизни поэта в Америке, его знакомстве с Элли Джонс и рождении дочери — Патриции Томпсон.

Программа на открытом воздухе

Одной из площадок празднования станет парк «Красная Пресня». Откроется празднование вечерним мастер-классом для детей «Живопись архитектуры». «Эпоха, в которую жил великий поэт, знаменита развитием новых направлений в живописи, архитектуре. В рамках мастер-класса, разработанного Александром Заикиным , дети смогут поработать с кубиками, создать собственную композицию, узнавая параллельно о супрематической живописи и архитектуре», — рассказали о мероприятии организаторы.

На территории парка также пройдут две лекции. Одна из них — лекция-кинопоказ, которая посвящена «Владимиру Маяковскому и его роли в развитии и становлении кинематографа: как поэт пришел в кино, с чего началось его знакомство с кинематографом».

Помимо этого, 23 июля в Москву приедет внук поэта — Роджер Томпсон , который примет участие в пресс-конференции, посвященной юбилею своего предка. Он является сыном Патриции Томпсон, которую поэт видел лишь один раз в своей жизнь.

Владимир Маяковский (1893 — 1930) — советский поэт. Автор «Стихов о советском паспорте», поэм «Хорошо!», «Облако в штанах», пьес «Клоп», «Баня» и других.