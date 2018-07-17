Поэт и путешественник: в Москве отметят юбилей Владимира Маяковского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости . Музеи Москвы подготовились к 125-летнему юбилею поэта-футуриста Владимира Маяковского, который отмечается в нынешнем году: москвичам и гостям столицы расскажут о его художественном и поэтическом творчестве, путешествиях и взаимоотношениях с поклонниками, познакомят с привычными маршрутами поэта и раскроют самое сокровенное — тайну рождения его дочери.

Талантлив во всем

Здание Государственного музея Маяковского в Лубянском проезде в юбилейный год все еще закрыто на масштабную реконструкцию, но сам музей активно проводит выставки на партнерских площадках. Накануне знаменательной даты в галерее «Беляево» откроется экспозиция «Живопись словами/Между текстом и образом», посвященная живописным опытам талантливого поэта. Он начал рисовать еще в юности: в годы войн и революций создавал плакаты, в послевоенное время рекламные листы, этикетки.

Гости выставочного пространства увидят уникальные рисунки «Жирафьей серии», плакаты «Окна РОСТА», а также живописные и графические работы представителей русского авангарда, архивные фотографии, малотиражные иллюстрированные поэтические сборники.

"Здесь рассматриваются не только проявления личности одновременно как художника и литератора, но и сама драматургия взаимоотношений слова и образа. Зритель может наглядно наблюдать и переживать феномен визуализации текста и вместе с тем процессы наделения этого текста художественным образом", — рассказали в музее.

Продолжить изучение живописных работ Маяковского можно на выставке «Маяковский-Родченко. Реклам-Конструктор» в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Посетителям предлагают ознакомиться с рекламными плакатами, промышленной графикой, фотографиями, принтами на тканях и многим другим, что создали вместе Владимир Маяковский и Александр Родченко . Документы, рукописи, записные книжки, переписку выставляют в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) на экспозиции о близком окружении поэта «Люди с прыгающей походкой».

Маяковский вокруг света

Юбилейный год станет прекрасной возможностью узнать о непродолжительной, но яркой жизни Маяковского, его творчестве, его друзьях и возлюбленных. Обширную программу к юбилею поэта готовит Государственный литературный музей. Так, гостям Музея Серебряного века на Проспекте мира расскажут о взаимосвязи двух авторов — футуриста Владимира Маяковского и символиста Валерия Брюсова . Именно Брюсов был одним из немногих, кто откликнулся на выход сборника «Пощечина общественному вкусу» без негатива, а позднее отмечал художественную ценность произведений молодого коллеги. На экспозиции, которая продлится до 10 октября, представлены архивные фотографии, афиши совместных выступлений.

В другом филиале Гослитмузея — Доме Остроухова в Трубниках будет организована выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас» — посетителям предложат отправиться в странствие по земному шару вместе с поэтом, который был известным путешественником. Он многократно бывал в Париже, Берлине и Америке, сохраняя впечатления о поездках в своих стихотворениях, очерках, статьях и докладах.

Взглянуть на мир глазами поэта помогут редкие письма Маяковского, фотографии и открытки, которые он привозил из разных стран. «Выставка будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов», — отмечается в сообщении на сайте музея. Экспозиция откроется 24 июля и продлится до 10 октября.

В галерее «На Шаболовке» с конца апреля идет документальная выставка, посвященная общению Владимира Маяковского с поклонниками и теми, кто его нещадно критиковал — посетителями его публичных выступлений, читателями его стихов и авторами огромного числа записок с вопросами, просьбами, насмешками и пылкими признаниями. Такие записки Маяковский собирал и тщательно хранил всю жизнь. Поэт планировал написать книгу «Универсальный ответ записочникам», но не успел. Но осталась его коллекция — около 20 тысяч коротких сообщений. Избранные можно прочитать на выставке, организованной как диалог их авторов и поэта; она продлится до 12 августа.

По следам поэта

Сергей Эйзенштейн, Владимир Маяковский родился в Грузии, но главные творческие годы провел в Москве, куда переехал в 1906 году. Москвичи и гости столицы могут пройти по следам поэта, присоединившись к пешеходной экскурсии «Маяковский о времени и о себе». Привычный маршрут Маяковского пролегал по району от Чистых прудов до Лубянки — в 1919 году он получил комнату в коммунальной квартире в Лубянском проезде, которую ласково называл «комнатенка-лодочка». В гости к поэту заглядывали писатель Виктор Шкловский , режиссеры Всеволод Мейерхольд Дзига Вертов , художник Александр Родченко и многие другие выдающиеся деятели того времени.

Участникам экскурсии расскажут, как окружающее пространство вписалось в некоторые поэмы Маяковского, где он любил гулять и как выглядела Москва при его жизни.

В юности Маяковский с матерью и двумя сестрами некоторое время проживал в квартире на Красной Пресне, которая сейчас входит в состав Государственного музея В. В. Маяковского и работает как выставочное пространство. С 2017 года там размещается культурно-образовательный проект «Дочка», посвященный Патриции Томпсон — дочери поэта, которая родилась в Америке. Наличие дочери Маяковский тщательно скрывал, чтобы не навлечь на нее и ее мать, переводчицу Элли Джонс, проблемы с советской властью.

"Выставка разделена на две части: первая освещает факты о поездке Владимира Маяковского в Нью-Йорк в 1925 году и знакомстве с Элли Джонс — матерью Патриции. Вторая рассказывает малоизвестные подробности жизни Элли и ее дочери, знакомит зрителя с историей Зибертов (семьей Элли, урожденной Еленой Петровной Зиберт)", — говорится в сообщении на сайте музея.

Владимир Маяковский