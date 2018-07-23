Раскрыты драматичные подробности бурного романа Маяковского и модели из США

Долгие годы его семья вообще скрывала тайну рождения его матери. Ведь это был плод запретной любви главного поэта революции и американской модели. У этого романа не было будущего. Открыто рассказать о внебрачной дочери Маяковского в России стало возможно только после перестройки. Семейная история, в которой отразились все драмы ХХ века — в репортаже Анны Воропай.

Этот гигант из бронзы — для всех — гениальный поэт-футурист Владимир Маяковский. Для Роджера Томпсона , адвоката из Нью-йорка, — он просто дедушка Вова.

— Моя бабушка боялась НКВД. В то время было небезопасно говорить, что у нее дочь от русского поэта, это сильно осложнило бы жизнь им обеим. Даже в Америке. Им было лучше оставаться в тени, особенно при жизни Маяковского. Но даже после его смерти они решили не разглашать тайну, — рассказывает Роджер.

Короткий, но бурный курортный роман. На одной из вечеринок в Нью-Йорке Маяковский встретил красавицу-модель, русскую эмигрантку Элли Джонс. Бабушку Роджера. Спустя три месяца она со слезами провожала Маяковского на пароход. Еще не зная, что остается не одна. Романа по переписке не получилось. Почту вскрывали. Только осторожное: заболела, ложусь в больницу. Маяковский намек понял.

— Вот одна из фотографий, на которой идет надпись: «Эти вы должны мне непременно вернуть. Не могла устоять. Но согласитесь, было бы ужасно, если бы я послушалась советов умных, взрослых и убила бы», — предъявляет косвенное доказательство Алексей Лобов , директор музея Маяковского.

Рождение дочери едва не стало катастрофой. Элли была замужем. Но супруг не подал на развод, а дал Элен Патрисии — матери Роджера — свою фамилию. И разрешил, со временем, открыть дочери тайну, которую та хранила до развала Советского Союза. И только потом осмелилась открыто называть себя Еленой Владимировной.

— Я хочу получить русский паспорт, чтобы почтить своего отца. Я думаю, он бы хотел, чтобы я это сделала, — делилась с нами Патрисия Томпсон в интервью, которое мы записали еще в 2015 году, за год до смерти своей матери.

Отца она видела еще раз. Когда с мамой отдыхала в Ницце. Маяковский примчался к ним из Парижа. К трем месяцам вместе добавились еще три дня. Больше они никогда не встречались. Через два года Маяковский покончил с собой.

— Когда он уплыл из Нью-йорка на пароходе, моя бабушка вернулась домой, хотела броситься на кровать и рыдать. Но увидела, что Маяковский купил «не-забывай-меня цветы» — по-русски «незабудки». Ими была усыпана вся постель. Он сделал это, чтобы бабушка помнила о нем даже во время разлуки, — вспоминает Роджер.

Она помнила его всю жизнь. И завещала развеять прах над его могилой. О том же попросила и дочь Маяковского. Роджер пообещал выполнить ее волю.